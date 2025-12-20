80-89 | El Leyma sigue la lógica y logra la 12ª

El catálogo de trucos para ganar partidos del Leyma Básquet Coruña parece no tener fin. La escuadra naranja se impuso al Cartagena (80-89) sin excentricidades, en un duelo solvente y sobrio en el que no necesitó estar al 100% de su energía para lograr la duodécima victoria en doce jornadas. Pese a que el cuadro local, último, apretó el marcador en los diez minutos finales, el conjunto de Carles Marco superó con matrícula de honor su semana más exigente, con tres victorias en ocho días y a tan solo una de alcanzar el récord histórico de la categoría (13) que comparten Manresa y Obradoiro, precisamente, próximo rival naranja.

El choque comenzó al ralentí. Jorgensen, con una bandeja, y Pacheco, en una transición rápida, abrieron la lata tras un par de minutos de errores encadenados en ambos aros. El Cebé, necesitado de resultados, castigó la falta de contundencia de los coruñeses en los compases iniciales, gracias al acierto exterior de Svejcar, que puso por delante a su equipo. Cuevas frenó la sangría después de un robo en campo rival y Barro forzó dos acciones consecutivas de 2+1 con las que revirtió la situación para el Leyma (12-14). Jorgensen y Thiam ampliaron la renta en el último minuto del periodo y Pacheco y el propio Abdou cerraron el luminoso con los primeros triples visitantes en los segundos finales (14-23).

El segundo acto comenzó tal y como había finalizado el primero: con el Leyma inspirado en el aro contrario. Thiam, desatado, aprovechó dos asistencias de Caio y Jou para elevar la distancia hasta los dobles dígitos (14-27). Webster redujo la brecha a diez puntos, pero el pívot senegalés golpeó de nuevo con una canasta cómoda y dos tiros libres. El Leyma levantó el pie del acelerador y Vítor Faverani se empeñó en sostener al Cartagena a base de rebotes y puntos (25-37). Tanto se relajó el cuadro naranja que Marco pidió tiempo muerto para reactivar a sus jugadores. El Leyma se serenó y Jorgensen, que había activado el modo show en los minutos previos, llevó el luminoso al límite de los 50 puntos antes de marcharse a los vestuarios para el entretiempo (36-47).

El estadounidense y Faverani siguieron a lo suyo al inicio del tercer cuarto. Con cinco puntos cada uno, y como si de un cara a cara se tratase, Jorgensen ampliaba la renta naranja y el brasileño se empeñaba en recortarla para que el Cebé mantuviese un hilo de vida y esperanza. El 4 coruñés superó la barrera de los 20 puntos de distancia con un triple (41-62) y el Cartagena echó el resto, con un arreón colectivo para tratar de meterse en el partido. El Leyma advirtió sus intenciones, juntó filas sobre su propia pintura y bajó las pulsaciones. Pasó del punk al vals, a medio gas, para mitigar el vendaval local y proteger sus intereses. El partido parecía irse al acto final decidido y teñido de naranja (55-68).

Pero el Cartagena se empeñó en dar guerra. Empezó el desenlace más enchufado y logró un parcial de 6-0 que redujo su desventaja por debajo de los 10 puntos (61-68). El combinado coruñés, poco acertado en apartado ofensivo, desatascó la situación con dos puntos de Diop. Jorgensen amplió su recital para retomar la decena de unidades (62-72) y alcanzar los 23 en su casillero personal, que cerraría en 25. El combinado cartagenero se acercó de nuevo, a base de tiros libres y con un triple de Faverani, pero Barro, Jorgensen y Jou templaron los nervios naranjas. Entonces, igual que en el segundo cuarto, volvió a aparecer Thiam, que fue el mejor valorado de la tarde. El senegalés aprovechó dos tapones de Ily Diop en defensa para anotar un 2+1 y un espectacular un alley-oop tras una asistencia de Pacheco. El propio Diop, más destacado en defensa que en ataque en territorio murciano, se dio el lujo de machacar el aro contrario con un mate de chistera, y Cuevas y Jou cerraron el electrónico desde la línea de 4,60 (80-89). Triunfo sólido para brindar en Nochebuena desde la cima de la tabla y a la espera del Obra.