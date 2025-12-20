baloncesto | Liga Femenina 2
87-64 | El Ointxe paga todos los platos rotos del Maristas
Dimitrijevic, Zeballos y Fontana lideran el regreso del conjunto de Fer Buendía a la senda triunfal
Maristas sabe que esta temporada en la Liga Femenina 2 es una carrera de fondo y, tras caer la semana pasada en la visita al colíder, el Ibaizabal, necesitaba recuperar la senda triunfal cuanto antes. Así lo hizo. Machacó (87-64) al Ointxe en su pista con una exhibición ofensiva de Dimitrijevic, Zeballos y Fontana. Las estrellas no dejan de brillar y la escuadra coruñesa cierra el 2025 con motivos para soñar en 2026.
El conjunto vasco llegó al pabellón de Maristas con ganas de dar guerra y logró seguirle el paso a las pupilas de Fer Buendía en la primera parte, en la que mantuvieron la diferencia por debajo de los diez puntos (46-38). Las coruñesas apretaron los dientes en el segundo acto, en el que mantuvieron el ritmo ofensivo, aupadas por Zeballos, Dimitrijevic, Brenda Fontana y Raquel Botana. En defensa, los rebotes de Ana Jiménez minaron las opciones de las visitantes, que se quedaron sin fuelle en el último parcial.
