El CRAT vuelve a perder y regresa al farolillo rojo

El CRAT Rialta dice adiós a 2025 con un mal trago. El conjunto coruñés perdió en el campo del Majadahonda (37-10) y cierra diciembre como último clasificado de la Liga Iberdrola por segundo año consecutivo. Después de obrar el milagro la pasada campaña, al sellar su permanencia en la máxima categoría in extremis en un agónico play out, este curso la historia parece repetirse y el brindis navideño volverá a ser amargo.

El cuadro de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny empezó con mal pie. El Majadahonda se puso por delante a los tres minutos de juego y obligó a la escuadra coruñesa a remar a contracorriente desde los primeros compases. El CRAT, en su enésimo ejercicio de resistencia en lo que va de temporada, se rearmó y equilibró el partido. Aguantó hasta la media hora, cuando Denisse Gortazar anotó el segundo ensayo local para relajar a las madrileñas antes del descanso.

La segunda parte, lejos de ser testigo de la reacción gallega, se convirtió en un calvario. El Majadahonda salió mejor de la caseta y aplastó las buenas intenciones del combinado coruñés desde el comienzo de la reanudación. Camino Sotomayor y Tess Proos aumentaron la ventaja majariega, aunque Alicia San Martín respondió al golpe con el primer ensayo visitante. Fue un soplo de aire que llegó tarde. El Majadahonda cerró filas en su parcela defensiva y activó el turbo en la ofensiva. Proos, de nuevo, Alicia Guio y Gortazar, en otras dos ocasiones, sentenciaron de inmediato cualquier intención del CRAT de meterse en el encuentro. Ensayo tras ensayo, el Majadahonda cavó la tumba de un equipo que necesita con urgencia reaccionar para no desengancharse del tren de la salvación. San Martín cerró el encuentro en los últimos instantes

Con el tropiezo en Madrid y el punto de bonus defensivo que el Olímpico de Pozuelo sacó en su derrota contra el Sant Cugat (25-22), el CRAT concluye un año de luces y sombras desde el fondo de la tabla. Ahora le toca descansar y resetear para volver con fuerza y revertir su situación en 2026.