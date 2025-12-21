Juan Copa: «El Liceo va en la dirección correcta con la estabilidad interna que tenemos»

Se acerca el final de 2025. ¿Cómo se ha portado el año con el Liceo? ¿Es usted de hacer balances?

Sí, me gusta hacer balance, porque creo que es importante revisar los objetivos entre todos para ver cómo vamos y lo que nos queda. El año ha tenido dos partes. En la actual, la valoración es muy positiva. Creo que llegamos [al parón] dentro de las metas que nos hemos marcado. En liga estamos bien, terceros, a dos puntos de los líderes (Barcelona e Igualada), que aun tienen que pasar por Riazor. Estamos bien colocados para dar después el empujón cuando toque. En la WSE Champions vamos cuartos, que es lo que queremos. Conseguimos una buena victoria contra el Oliverense, en el partido frente al Barcelos podríamos haber rascado algo más, pero en el último ante el Sporting fuimos capaces de dominar al campeón del mundo de clubes. Si miro atrás, recuerdo la recta final de la OK Liga y el play off contra el Barça. Nos costó mucho llegar, pero eso es lo que tenemos que intentar hacer como Liceo, jugar las finales. La última parte de la temporada pasada fue muy buena, pese al año complicado que tuvimos con las lesiones y jugadores muy jóvenes. Este año, las incorporaciones nos dan un salto importante de calidad y vamos en la dirección correcta, no solo a nivel deportivo, sino como club. La estabilidad que tenemos dentro me pone muy contento. Ahora toca cargar pilas, porque viene un 2026 muy complicado, pero ilusionante.

Los fichajes. Blai Roca está a buen nivel bajo palos. ¿Cómo ha encajado en el equipo?

Blai ha entrado por la puerta grande, nos está dando mucha seguridad y eso el equipo lo nota. Vino con mucha ambición, es un cambio que él ha reconocido que le hacía falta a nivel personal, y se ha encontrado un grupo que lo esperaba con los brazos abiertos. Su rendimiento es fantástico. El hockey es un deporte de porteros y uno como él nos garantiza poder jugar a lo que más nos gusta. Además, su actitud es siempre positiva, agresiva, muy del estilo del club. Estamos encantados con él.

Tombita volvió de la cesión en Lleida lesionado. ¿Le ha lastrado mucho estar en la enfermería?

Claro, sobre todo por no estar durante la pretemporada. En el Liceo no hay un partido fácil, para nosotros cada semana es una final. Hasta ahora, le hemos dado los minutos que hemos podido, porque volver en plena competición es muy complicado. Tiene que esperar y seguir trabajando. De la lesión va bien, que es lo importante y lo que nos deja más tranquilos.

El hockey es un deporte de porteros y Blai nos garantiza jugar a lo que queremos

¿De Toni Pérez queda algo por decir en A Coruña?

Es un jugador que tiene el gol metido en las venas y ahora es más completo que cuando se fue. Sabe jugar a esto, nos abre muchos espacios para que otros puedan brillar. Él quiere marcar goles, se obsesiona, pero el trabajo que hace en la sombra, de liberar huecos, sin la bola, también es buenísimo. No teníamos ninguna duda con él y creo que todavía puede darnos un rendimiento mayor, porque las vueltas siempre son complicadas, sobre todo después de tantos años.

Nuno Paiva también llegó para marcar goles, pero está destacando más en otras facetas del juego. ¿Cómo lo ve?

Lo que le pedimos a Nuno es que dé un paso en otro aspecto, precisamente más allá de los goles, que ya sabemos que los puede meter. En esa posición de medio, de uno contra uno, de amenaza, está destacando más que como goleador. Los jugadores, cuando vienen al Liceo, vienen porque nos gustan y porque creemos que podemos sacarles algo más de rendimiento. Queremos hacer al Nuno Paiva del Liceo, no al que ya hemos visto en otros equipos. Su versión antigua está muy bien, pero el de aquí es diferente.

¿El Nil Cervera actual es el Nil Cervera propio del Liceo?

No empezó como queríamos, pero en el último mes ha dado un paso adelante y todavía puede aportar mucho más al equipo, porque tiene potencial para ello. A partir de ahí, tiene que trabajar, creer en lo que estamos haciendo y en lo que le decimos para mejorar. Lo mismo que con Nuno, un medio con esa potencia… Su crecimiento, aparte del trabajo defensivo, debe pasar por intentar hacer mejores a sus compañeros.

Nil Cervera tiene margen para hacer mejores a sus compañeros y Bruno Saavedra debe ser mucho más regular

Juan Copa da instrucciones en un entrenamiento del Liceo este curso. / Iago López

¿Y Bruno Saavedra?

Pues exactamente igual que Nil. Ahora está pasando un buen momento, pero tiene que ser consciente de que debe encontrar mucha más regularidad. No podemos tener a un Bruno de cinco minutos espectaculares y otros no. Pero es parte de su proceso. Los chavales tienen que ser esponjas del staff, de veteranos como César y Dava, que les aportan mucho en la pista. Queremos lo mejor para ellos, para que sumen y llevemos entre todos al equipo al mejor sitio posible.

Jacobo Copa ha estado fuera de la lista en los últimos partidos del año. ¿Cómo está?

La intención con Jacobo era que el año pasado pasase lo que está pasando ahora: venir, entrenar y darle más de lo que tenía él antes. Lo que ocurre es que cogió un año que, con las bajas que teníamos, no dio un paso adelante, dio tres. Esta temporada ha dado un salto cualitativo importante en lo físico y ha jugado muy bien, siempre aporta. Lo de las últimas convocatorias estaba hablado con él, es parte de un plan para rodar a Tombita, al que mentalmente le viene bien estar ahí tras la lesión. A partir de enero, la situación va a cambiar, todos van al bombo. El año es largo y hay que tomar decisiones en beneficio del equipo. Si por mí fuera, vestiría a los nueve de corto, porque son jugadores muy diferentes, pero no me dejan.

Como locales, solo han cedido puntos contra el Shum y el Sporting. ¿Cómo de importante es la fortaleza de Riazor?

Ese empate contra el Shum, que fue el primer partido, nos dejó tocados. Fíjese dónde estaríamos con esos dos puntos en la clasificación. Pero bueno, después ganamos en el Palau [al Barcelona], al final la liga te compensa. Riazor es vital y la afición también. Tiene que ser inexpugnable, porque fuera de casa es complicado ganar. Esto tiene que ser un fortín ya no solo en liga, que lo es, también en Europa. Los partidos en el Palacio son fundamentales para sumar, porque es una liguilla corta. El objetivo es duro, porque tenemos un grupo muy complicado, pero como a nosotros nos van los retos, ahí estamos, compitiendo bien.

Tenemos que insistir, insistir e insistir y eso consiste en jugar finales para acercarse a los títulos. No escondemos que vamos a por todas

Comenzarán 2026 con tres partidos en la primera semana: Alcoi (4 de enero), Bassano (8 de enero) y Shum (11 de enero). ¿Cómo valora la exigencia?

El nivel de exigencia siempre es máximo en el Liceo, desde los entrenamientos hasta los partidos. No escondemos que queremos jugar finales y en este primer tramo del año tenemos mucho en juego. El 4 de enero tenemos la última jornada de la primera vuelta de la OK Liga, que vamos a ver en que posición acabamos, aunque tenemos la tercera plaza asegurada y eso nos garantiza ser cabeza de serie en la Copa del Rey. Después, recibimos al Bassano en Europa, que será un partido vital. Y, a partir de ahí, empezamos la segunda vuelta. Estando a dos puntos de los líderes, lo que tenemos que hacer es sumar de tres en tres. Nos motiva la Copa, nos motiva el top 8 de la Champions y nos motiva estar lo más arriba posible en la liga para encarar bien el play off en el último tramo. Vamos a por todas. Yo llevo muchos años vinculado al Liceo y siempre digo que hay que insistir, insistir e insistir. E insistir va de jugar finales. Cuanto más te acerques a los momentos en los que se deciden los títulos, más cerca estás de conseguir uno. Y eso es lo que buscamos.

Cada vez hay más gente de otros clubes, sobre todo de base, en Riazor. ¿Notan ese apoyo?

Sí. Nosotros tenemos nuestra cantera, pero debemos ser la referencia de todo el hockey gallego. Nos encanta que se acerquen jugadores de otros equipos. Al que le guste el hockey, aquí puede ver partidos espectaculares. En ese sentido, el Liceo somos todos, es nuestra esencia. Ojalá Dominicos y Compañía puedan ascender a OK Liga, porque echamos de menos los derbis.