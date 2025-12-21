Thiam, Diop y Barro, el tridente que guarda la pintura del Leyma Coruña

Desde el inicio de la liga, el Leyma Coruña guardaba como oro en paño la ficha número doce como un comodín a utilizar en caso de que la temporada no comenzase de la mejor manera. Lejos de vivir un regreso con curvas a Primera FEB, una categoría en la que el conjunto que dirige Carles Marco sigue sin conocer la derrota tras doce jornadas, el fichaje sirvió para sellar una de las escasas grietas de un proyecto que apenas ha mostrado puntos débiles. La fragilidad en la pintura que se mostró en días más grises, contra el Melilla en liga o el Tizona en la Copa España, quedó compensada hace unas semanas con el fichaje de Mus Barro. El senegalés llegó para apuntalar el puesto de cinco junto a sus compatriotas Ilimane Diop y Abdou Thiam. Los tres, cada uno con sus virtudes, han sido vitales para extender una racha que no es fruto de la casualidad.

Uno, Abdou Thiam, ya conocía A Coruña de su etapa anterior. Otro, Ilimane Diop, llegó como un jugador contrastado con bagaje en ACB. El último, Mus Barro, recaló en el proyecto como un hombre fuerte en el rebote que ya mostró su nivel en Primera FEB. Los tres se han convertido en las puntas de un tridente casi imposible de superar en la pintura para cualquier rival de la categoría. Ni siquiera una leyenda como Vítor Faverani, que fue el gran referente del Cartagena en ataque y en defensa, fue capaz de contener a los tres gigantes del Leyma.

Entre los tres aportaron 40 de los 89 puntos del equipo coruñés, con mención especial para los 20 que consiguió el exjugador del Santo Domingo Betanzos. La batalla por los rebotes, que los naranjas ganaron 33-43, tampoco se podría explicar sin sus 23 capturas, con Diop a cargo de una docena de ellas. Este último, además, también se lució con cuatro tapones. La guinda a una actuación que, lejos de ser un caso aislado, es una confirmación de que el Leyma ha reforzado su defensa interior para seguir ganando, incluso, en los días en los que el ataque no pasa por sus momentos más lúcidos.

Las virtudes de los pívots del Leyma

Dentro del acierto colectivo, cada uno tiene su rol particular. Abdou Thiam, un jugador que se acostumbró a brillar en los aspectos intangibles, tuvo por fin el reconocimiento del mejor jugador del partido, el noveno diferente para un jugador del equipo naranja este curso. Se marchó en 2022 de A Coruña tras una etapa de crecimiento lastrada por las lesiones y regresó este verano como un pívot más que contrastado en la liga. En una rotación de máxima competitividad, ha logrado consagrarse como un recurso más que aprovechable tanto en esos intangibles, como bloqueos y ayudas defensivas, como en las cifras. Su mejora en el tiro de media distancia ha sido diferencial. Incluso, contra el Cartagena anotó un triple que celebró todo el banquillo en su mejor tarde en anotación de todo el año.

El brillo de Ily Diop no es novedad. Comenzó el curso con alguna duda, pero, con el paso de las jornadas, ha logrado subsanar con creces. Se gana su sitio, cierra a los adversarios, consigue segundas opciones para los suyos y las evita para los rivales. Además, Carles Marco aprovechó en los últimos duelos su habilidad en el tiro exterior para ubicarlo de cuatro al compartir pista durante unos minutos con Thiam. Una solución exitosa para paliar la ausencia de Jacobo Díaz.

Mus Barro, el último en llegar, ya firmó doce puntos y siete rebotes en su tercer partido de naranja. Su músculo y su potencia al atacar en el poste completan las virtudes de los interiores naranjas y aportan a Carles Marco un recurso más con el que hacer daño a los rivales sin desproteger el aro propio.