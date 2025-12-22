El CRAT busca su segundo milagro: «Confiamos en salvarnos sin ‘play out’»

Las navidades de 2025 no serán sencillas para el CRAT Rialta. Tras superar una primera mitad del año agónica, en la que logró la salvación in extremis en un play out a vida o muerte contra el Eibar, el conjunto que dirigen Juan Pablo Chorny y Pablo Artime se renovó para afrontar la nueva campaña con seguridad y sin sobresaltos. «El objetivo es no volver a sufrir por la plaza de descenso. Las expectativas son otras, creo que será una temporada buena en la que podamos competir en todo momento», explicaba Artime en LA OPINIÓN el pasado mes de octubre, antes del estreno en la Liga Iberdrola. Sin embargo, ocho jornadas después, el equipo no logra dar con la tecla del éxito. Comenzó el torneo con una victoria de mérito frente al Sant Cugat (21-26), pero, a partir de ahí, no ha sido capaz de volver a ganar y se marcha al parón invernal como último clasificado.

«Está siendo más complicado de lo que esperábamos», reconoce Pablo Artime tras la última derrota frente al Majadahonda (37-10). El técnico asturiano admite que el descanso le viene «genial» a la plantilla, en un momento del curso en el que necesitan «recuperar jugadoras». Las bajas están condicionando la planificación de los encuentros, pues entre una semana y otra pueden variar «hasta seis jugadoras titulares». Maica Martí, Mariana Romero, Inés Spínola u Ohiane López son algunas de las piezas que abarrotan la enfermería coruñesa. Algunas, como Martí o Mariana, de larga duración. Otras, más puntuales, lastran la rotación de un equipo obligado a sostenerse con piezas de la cantera, donde también están notando la falta de efectivos. «Al final, jugamos con chicas de 17 años y poca experiencia. De 46 fichas que tenemos entre el primer equipo y el filial, el último fin de semana presentamos 18 en uno y 15 en otro», lamentó el preparador asturiano.

La situación, dentro de lo delicada que es, no se compara a la vivida la campaña anterior. «Una cosa es perder y otra es como perdemos. Este año estamos jugando bien, competimos los partidos, hay varios que perdemos por menos de diez puntos que podríamos haber ganado perfectamente», señala. Para Artime, el curso anterior el equipo tenía «menos posibilidades» de ganar que este, en el que «desde fuera» parece que el CRAT está «peor» de lo que ellos sienten de manera interna.

El momento más duro de la temporada fue la derrota contra el Olímpico de Pozuelo, en la segunda jornada. «Nos afectó muchísimo, porque esperábamos ganar», confiesa Artime. Después de las madrileñas, se midieron al Getxo, segundo clasificado, y a El Salvador, el «líder inalcanzable» de la liga. Este calendario llevó a la escuadra coruñesa a encadenar tres tropiezos consecutivos que «desmoralizaron» al vestuario. A esto se suma un problema de solidez para «resolver partidos», como el del Cisneros de hace dos semanas, que se le escapó de las manos en la segunda mitad. Otro de los grandes handicaps es la desconcentración en los compases iniciales: «Siempre parece que nos pasa algo. Creo que tiene que ver con lo emocional, con salir con miedo a perder, y terminamos jugando a contrarreloj e intentando resolverlo todo de manera individual».

El CRAT, colista, se aferra al mes de enero para revertir su situación. A la vuelta de las vacaciones, el cuadro coruñés tiene «dos partidos muy ganables» en Elviña, contra Sant Cugat y Olímpico. «Confío en que este año lo resolvamos todo en liga, sin sufrir en el play out», desea un Artime que espera que su equipo vuelva a brillar.