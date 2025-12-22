Un Obradoiro de récord y en racha que ‘asusta’ antes de recibir al Leyma

Los equipos de moda en la Primera FEB hablan gallego. El Leyma Básquet Coruña domina la competición desde lo alto de la tabla con un baloncesto dinámico, rápido y letal que le mantiene invicto, con doce victorias en doce partidos disputados. Por otro lado, detrás pero esperando su oportunidad de atacar, el Obradoiro que dirige Diego Epifanio encadena diez encuentros sin conocer la derrota y acaba de lograr un hito en su visita a la cancha del Palmer Basket, donde ganó por 70 puntos de diferencia (45-115), récord histórico en los 30 años de la competición por encima del Breogán-Cáceres de la 2016-17 (50-113). Este domingo (18.00 horas, LaLiga+), los dos se ven las caras en Santiago, en un choque de trenes que puede hacer temblar los cimientos de la liga.

Por mucho que el Leyma aterrice en el Fontes do Sar como líder y gran rival a batir del torneo, el Obradoiro llega al derbi en su momento más dulce del curso. Y eso que el cuadro picheleiro empezó la campaña con mal pie. Cayó ante Menorca (97-77) y Cantabria (82-87) en las dos primeras jornadas, en un inicio irregular que generó ciertas dudas alrededor del proyecto. Pero, lejos de venirse abajo, tiró de orgullo y carácter para vencer a Guipuzkoa en la prórroga en la tercera fecha (95-96). Fue un punto de inflexión, una bocanada de aire fresco que marcó el inicio de una racha inmaculada de 10 victorias seguidas (no cae desde el 4 de octubre).

El pabellón compostelano, además, es un territorio difícil de asaltar. Salvo el golpe del Cantabria en la segunda fecha, cuando las piezas de Epi todavía no habían encajado del todo, ningún otro rival ha sido capaz de llevarse una victoria de Santiago. En casa, el Obra cuenta por triunfos sus duelos frente a Melilla (79-59), Tizona (93-68), Fibwi (99-89), Fuenlabrada (97-69) y Zamora (106-80), con una media de casi 93 puntos a favor por encuentro.

Líder contra aspirante en un reto mayúsculo para ambos. El Leyma quiere teñir de naranja las navidades y el Obradoiro tratará de ser su Grinch. Solo puede quedar uno.

Un engranaje coral sustentado en tres ases

El Obradoiro de Epi funciona como una máquina perfecta, un entramado conjunto que mueve los mecanismos del equipo sobre el parqué para fortalecer, semana a semana, su candidatura al ascenso. Pero, dentro de esa meritocracia colectiva, hay piezas como Alex Barcello, Léo Westermann o Yunio Barrueta que acaparan los focos cada jornada.

Barcello es el hombre para todo de Epifanio. Hasta la fecha, es el jugador que acumula más minutos, pero también es el máximo anotador, el líder en asistencias y el mejor valorado. Un seguro dentro de la pista que decide partidos y no se arruga en los momentos complicados. El base francés, por su parte, ejerce de cerebro. Lidera los ataques y cumple en defensa, aunque su mayor fortaleza es la química que tiene con los pívots Dos Anjos y Kravic, dos de las grandes amenazas ofensivas de los picheleiros. El brasileño, además, es el rey del rebote del Obra, aunque lejos de los números de los naranjas Thiam o Diop. Y luego está Barrueta. El ex del Leyma ejecuta y resuelve, aunque en el Fontes do Sar todavía esperan un poco más de él. A este trío de ases se ha sumado Micah Speight, recién aterrizado para suplir a un Olle Lundqvist que ocupa la enfermería junto a Goran Huskic