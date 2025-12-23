Alabart, Miguélez y Roca reparten magia en la cantera de Compañía

Los Reyes Magos llegaron por adelantado para la cantera de Compañía de María. En la previa de la Nochebuena, y para inaugurar las vacaciones navideñas, la base del conjunto colegial pudo disfrutar de una jornada de tecnificación y juegos con algunas de las grandes estrellas coruñesas que ahora militan en la élite: Ignacio Alabart (FC Barcelona), Chino Miguélez (Pons Lleida), Álex Roca (Scandiano) y Javier Jurado (entrenador del Alcobendas).

Jugadores de la base de Compañía de María. / Carlos Pardellas

Los invitados, ligados a Compañía en sus etapas de formación, gozaron de una jornada especial junto a los grandes diamantes del hockey local, en una sesión plagada de actividades sobre patines en la que también estuvieron varias figuras de la plantilla de OK Plata como Pablo Cancela, Ignacio Buruaga, Vicente Soto o Hugo Mareque. La tarde tuvo tintes solidarios, pues la actividad fue ideada para recaudar fondos para la ONG FISC.