Leyma-Obradoiro: una rivalidad que nace en las alturas

Preparados, listos... ¡ya! El Fontes do Sar desplegará la alfombra roja este domingo (18.00 horas, LaLiga+) para el duelo que medirá sobre su parqué al Obradoiro y al Leyma Básquet Coruña. Un enfrentamiento sin precedentes en liga que se estrena por la puerta grande, con los dos equipos observando al resto de sus oponentes desde la cima de la Primera FEB. Primero contra segundo, Goliat contra Goliat. Un choque de titanes en el que solo puede ganar uno.

Al derbi le sobran los alicientes. Por una parte, será la primera vez que Obradoiro y Leyma se desafíen en el torneo regular. Hasta el momento, sus cara a cara se han limitado a choques amistosos y compromisos autonómicos, como la Copa Galicia, pero el destino ha esquivado sus cruces en la competición doméstica. Y es que, mientras el conjunto compostelano se consolidaba como uno de los grandes nombres del baloncesto español en la ACB, el Leyma peleaba por hacerse un hueco en los escalafones inferiores de la estructura de la antigua LEB. El cuadro picheleiro dio su salto definitivo a la máxima categoría en la campaña 2010-11, un año antes de que el combinado naranja asaltase la LEB Oro (actual Primera FEB) para establecerse en el segundo peldaño del baloncesto español durante más de una década. El Obradoiro se mantuvo en lo más alto hasta la temporada 2023-24, el año en el que el Leyma logró su soñado ascenso a lo más alto. Sus caminos se evitaron un vez más. Este fin de semana, la afición vibrará por fin con el clásico coruñés, una de las fechas subrayadas en el calendario de ambas aficiones. El inicio de una rivalidad con las espadas en lo más alto.

Y es que, por otro lado, es evidente que el factor clasificatorio añade picante al encuentro: el Leyma, líder indiscutible con doce triunfos en doce jornadas, visita a un Obradoiro que lleva diez victorias consecutivas y no pierde desde el 4 de octubre. Un Obradoiro que, además, como local solo ha cedido una derrota en los seis partidos que ha disputado con el calor de su gente. Los dos primeros clasificados de la Primera FEB también comparten la medalla de bronce en el podio de equipos más anotadores de la categoría con 1.096 puntos cada uno, solo por detrás de Zamora y Tizona.

Precedentes en pretemporada

No será, eso sí, la primera vez que se reten en lo que va de temporada. El verano sirvió como termómetro de lo que estaba por venir, con dos duelos directos en los que se neutralizaron el uno al otro. El primero, en un torneo amistoso en Vilagarcía, fue para el Obradoiro (76-73). En cuarenta minutos de igualdad absoluta, los pupilos de Epi fueron capaces de aplacar el arreón final de los naranjas, que terminaron con la miel en los labios después de rozar la remontada en el último tramo. Goran Huskic, ex del Leyma, fue clave para asegurar la victoria compostelana en el primer partido del curso. El segundo asalto se dio en el Coliseum, en las semifinales de la Copa Galicia. Ahí sí, el conjunto de Carles Marco fue capaz de imponer su poderío. A base de intensidad y acierto, se llevó la victoria (83-72) en la primera masterclass de Paul Jorgensen con la zamarra coruñesa. Dos partidos que, pese a disputarse en pretemporada, dejaron entrever que ninguno de los dos equipos entiende de piedad cuando se tienen delante.

Un compromiso, además, que para el Leyma es como un túnel al pasado. Sobre el parqué del Sar tendrá a Álex Galán y Yunio Barrueta, que tratarán de amargar las navidades naranjas bajo la batuta de Diego Epifanio. Huskic y Ludqvist, lesionados, completan la lista de ex desde la grada. Héroes del ascenso, ahora en las filas rivales.