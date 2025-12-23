El OAR solicita el aplazamiento de dos encuentros por la ausencia de Mijuskovic

El Attica 21 OAR ha soliditado formalmente a la Federación Española de Balonmano el aplazamiento de sus dos próximos compromisos a la vuelta del parón navideño, frente al Cisne y al Burgos. El motivo es que el cuadro coruñés pierde durante el primer mes de 2026 al guardameta Mile Mijuskovic, convocado con la selección de Montenegro para jugar el Campeonato de Europa. El torneo continental se disputará entre Dinamarca, Noruega y Suecia del 15 de enero al 1 de febrero.

Estas fechas coinciden de pleno con la vuelta a la acción del OAR. El derbi contra el Cisne, que marca el inicio de la segunda vuelta, está fijado en el calendario para el sábado 17 de enero de enero en San Francisco Javier (19.00 horas). El domingo 25, el conjunto oarista tiene marcado su desplazamiento a Burgos para medirse al San Pablo en el Plantío (13.00 horas). El club coruñés pidió de manera oficial el aplazamiento de ambos choques para poder contar con todos sus efectivos y está a la espera de una respuesta oficial por parte del ente federativo.

Mijuskovic aterrizó en A Coruña este verano para echar el cerrojo a la meta oarista y es una de las piezas clave en la estructura de Nando González. Su veteranía y experiencia contribuyen a la seguridad defensiva del equipo y su baja supondría una ausencia delicada en los planes del conjunto coruñés.