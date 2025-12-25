El exjugador del Leyma Phil Scrubb regresa a España

El Leyma Coruña volverá a cruzarse en el camino con un viejo conocido de su etapa en la Liga ACB. Tras renovar por completo su proyecto este verano, ya ha podido medirse a algún exjugador. Es el caso de Ingus Jakovics, que visitó el Coliseum con el Palencia hace unas semanas. La siguiente parada será el derbi contra el Obradoiro de Diego Epifanio, Yunio Barrueta, Olle Lundqvist y Goran Huskic (estos dos últimos se perderán el derbi por lesión), los naranjas suman un nuevo exjugador al que medirse este curso: Phil Scrubb.

El jugador canadiense, que defendió los colores del Leyma la pasada temporada, 2024-25, en la Liga ACB, es nuevo jugador del Palmer Basket Mallorca Palma. El conjunto balear recibió el pasado domingo la mayor paliza de la historia de la Primera (45-115) a manos del Obradoiro. La derrota por 70 puntos obligó al equipo, recién ascendido y debutante en la categoría, a agitar el árbol. Despidió a su entrenador, Lucas Victoriano, y, este miércoles, en Nochebuena, confirmó la incorporación del escolta de Richmond.

Scrubb fue una pieza importante para Diego Epifanio en el Leyma en ACB. Dejó claras sus virtudes desde la pretemporada y fue un activo tanto en los quintetos iniciales como en la rotación a lo largo de toda la temporada. Tras un curso nefasto a nivel deportivo para el equipo coruñés, que apenas logró siete victorias en toda la liga, Scrubb fue parte de la desbandada.

Todos los integrantes de la plantilla abandonaron el proyecto este verano. En su caso, tardó en encontrar nuevo destino. Firmó en octubre por el Aliaga Petkimspor de la liga turca, una competición en la que ya había estado antes de su llegada al Coliseum. Tras apenas dos meses, regresa a España, pero será su primera vez fuera de la ACB. Antes de firmar por el Leyma, Phil ya había militado en las filas del Obradoiro a las órdenes de Moncho Fernández y junto a su hermano, Thomas Scrubb. Su primera etapa en España fue en el Estudiantes, entre 2019 y 2020.

Aunque Phil Scrubb refuerza a un Palmer que marcha colista tras apenas dos victorias, no podrá visitar el Coliseum. El Leyma ya recibió y venció al equipo insular al inicio de la temporada (91-75). El duelo de la segunda vuelta se jugará en Mallorca el domingo 15 de febrero de 2026.