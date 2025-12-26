La afición arropa al Liceo en su fiesta de fin de año

No le faltan motivos al Liceo para abrir las puertas de su entrenamiento a la afición colegial con la que tanto ha disfrutado en 2025 y a la que espera seguir brindando alegrías y motivos de orgullo en el próximo año. El conjunto verdiblanco celebró su habitual cierre de año en el Palacio de Riazor con una sesión en la que los once jugadores, el cuerpo técnico encabezado por Juan Copa y la afición, todos a una, celebraron otro año más de unión, garra y espíritu de lucha. El Liceo está más vivo que nunca y conserva el gen competitivo que es una parte más de su escudo.

Desde lo puramente deportivo, una sesión de trabajo con la que comenzar a preparar la última jornada de la primera vuelta de OK Liga, hasta las firmas de autógrafos y fotografías con los jóvenes colegiales que se inspiran y calzan los patines con el sueño de convertirse en el próximo Dava Torres, César Carballeira, Jacobo Copa y Toni Pérez. Hubo tiempo para todo en la particular fiesta de fin de año del Liceo.

La regularidad y la competitividad han presidido la primera mitad de la temporada en el equipo que abandera Juan Copa. Terceros en OK Liga, a dos puntos de los líderes, Barça e Igualada, tras haber concedido tan solo una derrota en doce jornadas. Antes del parón navideño ya confirmaron su presencia en la Copa del Rey y su condición de cabeza de serie. Deberes hechos en el primer tramo de una liga en la que todavía queda todo el pescado por vender. El primer objetivo pasa por regresar en 2026 con la solvencia que demostraron en el final de este año 2025. Eso pasa por vencer al Alcoi el próximo domingo, 4 de enero, en la última jornada de la primera vuelta. Tiempo habrá, luego, para encarar una segunda parte de la liga en la que mantener la presión sobre la cabeza de la tabla y llegar con las mejores opciones posibles al playoff por el título.

No se descuidan ni los jugadores ni la afición de lo que queda por hacer en Champions. En un grupo de la muerte, en el que se mide cuatro clubes portugueses, los colegiales marchan terceros tras doblegar al Oliveirense, empatar con el Sporting y caer ante el Barcelos, el vigente campeón. Queda trabajo por delante para asegurar el pase a cuartos de final, pero este equipo, alentado por el factor de la afición en el Palacio, despide el año con ambición y comunión con la grada.