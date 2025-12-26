Carles Marco: «En 2026 esperamos que A Coruña se enganche y siga disfrutando del Leyma»

«No puedo quejarme de la parte de 2025 que me ha tocado vivir en A Coruña, ojalá que los propósitos y objetivos de 2026 sean igual de buenos». Carles Marco brindará estas Navidades desde lo más alto de la Primera FEB con el Leyma Básquet Coruña. Pase lo que pase en el derbi del domingo 28 frente al Obradoiro en el Fontes do Sar (18.00 horas, LaLiga+), el conjunto naranja terminará diciembre en la cumbre de la liga, a la espera de un año nuevo que mantenga sus ilusiones y prolongue sus alegrías.

Los propósitos de la entidad coruñesa pasan, sobre todo, por «competir, intentar ganar todos los partidos y que la afición esté con el equipo y disfrute de cada momento», señala Carles Marco. El técnico llegó al banquillo naranja en verano, tras la salida de Diego Epifanio y el amargo sabor del descenso de ACB. En su mano estaba construir un nuevo Leyma y hacer que el equipo resurgiese de sus cenizas, una tarea nada sencilla, dado que todas las piezas del proyecto anterior cogieron las maletas y pusieron rumbo a otros lugares. Marco tuvo que empezar de cero, construir desde los cimientos. Y lo que ha logrado hasta el momento tiene a la Familia Naranja encandilada: después de doce jornadas de liga, el Leyma es líder y no conoce la derrota (solo ha caído frente al Tizona en Copa España). Desde su pizarra, el preparador catalán ha diseñado un equipo vertical, agresivo, intenso y dinámico que ha logrado enamorar a la ciudad y mantener la fiebre del baloncesto en el Coliseum.

No han sido meses sencillos. Las lesiones, aunque no lo parezca, han afectado al vestuario desde el inicio de temporada. Caio Pacheco, Abdou Thiam, Danilo Brnovic o Jacobo Díaz, que lleva todo el mes de diciembre en el dique seco, han pasado por la enfermería en algún punto del curso. Las bajas, sumadas a la salida repentina de Yoanki Mencía en el mes de octubre tras ser condenado por un delito de violencia de género, han impedido a Carles Marco tener a toda su plantilla disponible para trabajar en el día a día. «Entre unas cosas y otras, apenas hemos tenido al equipo completo», señala el entrenador, que desea que en 2026 «se subsanen estos problemas» y sus jugadores estén «sanos para poder cumplir los objetivos».

Objetivos que pasan, irremediablemente, por intentar volver a la ACB. En una Primera FEB plagada de gigantes, como Estudiantes, Palencia u Obradoiro, el Leyma es el rival al que todos sus oponentes quieren batir. El cuadro naranja ya conquistó Magariños (87-92) y tumbó al Palencia en el Coliseum (82-75). El siguiente de la lista es el combinado compostelano, en el primer derbi liguero con acento coruñés de la historia.

Los jugadores del Leyma y todo el cuerpo técnico posan con jugadores de la cantera. / Cedida

El Obradoiro recibirá al Leyma en su momento más dulce. Marco destaca que su rival de este domingo está «jugando muy bien» y que, ahora mismo, transita por la Primera FEB en «velocidad de crucero». No en vano, la escuadra de Diego Epifanio suma diez triunfos consecutivos y viene de apabullar y sacar los colores al Palmer Basket, al lograr la victoria con mayor diferencia de puntos de la historia de la Primera FEB: 45-115. Setenta unidades de margen que dan alas a los picheleiros antes de medirse al líder. En este escenario, el Fontes do Sar acogerá el mejor duelo que hoy por hoy se puede ver en el segundo peldaño del baloncesto español, aunque Marco prefiere no hablar de favoritos. «No pienso mucho en eso, aunque es cierto que ellos juegan en casa y nosotros jugamos peor a domicilio que en A Coruña», señala. «No podemos pensar mucho en quién está en mejor momento o no, tenemos que entrenar para estar lo más preparados posible en un partido superexigente», añade.

Para el entrenador naranja, las claves pasarán por «tener la cabeza centrada en hacer las cosas lo mejor posible». El Obra, que viene de hacer historia, estuvo «muy focalizado durante los 40 minutos» contra el Palmer y volverá a estarlo frente al conjunto coruñés. «Eso es lo que más nos cuesta a nosotros. No lo hicimos muy bien contra el Cartagena, pero, aun así, logramos una victoria muy valiosa. Da igual el rival, cada partido es importante», afirma el técnico.

Para el Leyma, el primer derbi frente al cuadro compostelano es «una motivación» y espera «competir» al máximo el encuentro, aunque lo que más desea de cara al partido es «que vaya mucha gente a apoyar al equipo». Un desplazamiento al que la afición naranja se prepara para responder. «Son fechas en las que a todos nos gustaría estar en casa, pero estaremos con la Familia Naranja en un partido superchulo», apunta Marco. El entrenador de la escuadra coruñesa considera imprescindible el aliento de la grada y recalca la relevancia del factor social: «Lo más importante es enganchar a la gente, que la afición esté contenta con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con el baloncesto que hacemos». De momento, A Coruña responde. Pese a la pérdida de categoría y a las pocas victorias cosechadas durante la etapa en ACB, el número de abonados de la entidad naranja supera la barrera de los 5.000 y el ambiente del Coliseum se ha convertido en uno de los más calientes de la categoría.

Equipo, club y afición llegan a las Navidades con muchos motivos para celebrar y otros tantos para ilusionarse en el año nuevo. «Estamos felices, porque no es sencillo ganar doce partidos seguidos en esta liga», afirma Carles Marco, que desea «salud» y «seguir trabajando como hasta ahora». Ese sería «el mejor regalo» para todos.