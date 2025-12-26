Diego Epifanio: «Para mí, el derbi con el Leyma es muy importante a nivel emocional»

"Para mí es un partido muy bonito y muy importante a nivel emocional", reconoció Diego Epifanio a pocas horas de medirse con el Obradoiro al Leyma Coruña. Es el primer duelo oficial en el que el técnico burgalés se mide al equipo con el que vivió el ascenso a la Liga ACB. "Soy el técnico que tristemente les descendió", matizó en la sala de prensa del Fontes do Sar.

"Hay mucha gente a la que quiero y con la que he vivido cosas brutales. Llegué a un club en el que no había muchos aficionados en la grada y acabamos con 9.000. Hay un grupo de trabajadores y de staff increíble", reconoció el técnico burgalés antes de un duelo en el que lo emocional se mezclará con lo competitivo, tanto en la pista como en la grada del Fontes do Sar. "Si gana el Básquet Coruña se pondría a tres victorias de todos los perseguidores. Si somos capaces de llevárnoslo, nos quedaríamos a una. Queda mucho, pero una victoria, para ellos, sería un golpe en la mesa en este momento de la temporada", explicó.

Dentro de lo especial que es cualquier derbi, más si los dos equipos que se enfrentan copan las dos primeras posiciones de la tabla, Epifanio no quiere verlo como una batalla de filosofías. "No va a ser una guerra de estilos. La gente que lo vea va a disfrutar mucho", apuntó. Es plenamente consciente de las virtudes del nuevo Leyma de Carles Marco. "La propuesta es mu buena. Tienen unos jugadores con unas características que les permiten jugar como ellos quieren", expuso.

No obstante, no ve tantas diferencias entre el estilo de Marco y el suyo en el Obra. "Si hablamos de posesiones y de puntos, estamos igual. Según los números, no hay muchas diferencias en muchos apartados", enfatizó. Matizó, no obstante, las cifras en el rebote ofensivo del Leyma. "Es una de sus características. Sus jugadores grandes van muy arriba y sus pequeños lo cargan mucho. Eso les permite coger un gran número de rebotes y defender desde muy arriba cuando no los cogen", detalló. Apremió a sus hombres a no dejarse llevar ante la virtud del Leyma y mantener la concentración defensiva

A los rebotes se suma un ritmo de juego y de rotaciones que ya ha minado a muchos rivales en esta temporada. "La mayoría de los equipos les han plantado cara en la primera parte. Son muy físicos y a nivel defensivo te obligan a tomar buenas decisiones constantemente. Si no, te castigan. A los rivales se les hacen los partidos muy largos y llegan al final hechos polvo", añadió Epi sobre el estilo del Leyma, que ejemplificó con la remontada en el último cuarto ante el Estudiantes.