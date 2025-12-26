El Leyma se encomienda a su "ritmo e identidad" para frenar al Obradoiro

El Leyma Coruña apenas tendrá que recorrer 70 kilómetros para afrontar su desplazamiento más fácil de la temporada en lo logístico, pero uno de los más exigentes de la competición por el rival y por el valor del duelo contra el Obradoiro (domingo 28, 18.00 horas). "Los derbis son partidos diferentes. Son complicados, pero motivantes para nuestra afición y para la suya", reconoció Carles Marco en la sala de prensa del Coliseum antes de afrontar el choque contra el equipo compostelano.

El técnico catalán es consciente de que no tiene a un rival cualquiera enfrente en la última jornada del año. "No solo son un buen equipo en ataque, sino también la segunda mejor defensa. No podemos parar todo lo que hacen bien, pero sí intentar hacer bien lo nuestro. Si jugamos a nuestro ritmo, mucho mejor", analizó el entrenador del Leyma.

La clave del éxito de sus pupilos pasa por "hacer las cosas con identidad". "Ellos son muy buenos. Juegan muy bien llegando y en estático. Nosotros, en estático, no hemos jugado tanto y nos llegan a colapsar. Necesitamos jugar con ritmo y, si podemos tirar un triple a los cuatro segundos, hacerlo. Si cambiamos nuestra identidad por el rival, más iríamos", apuntó Carles Marco. En esa idiosincrasia del Leyma se encuentra el dominio de los rebotes. Algo que, cree, es fundamental conservar ante un Obra que rebotea menos porque acierta más sus tiros. "Si cuidamos nuestro defensivo podremos correr más. Es importante que ellos no tengan segundas opciones", insiste.

Le gusta ver a la afición y a sus pupilos motivados por un duelo especial, pero reconoce que su trabajo pasa por cuidar la concentración de todos sus efectivos. "Este partido contará lo mismo que ganar cualquier otro", explica sobre la clasificación. No obstante, el capitán de la nave naranja no quiere aventurar un resultado ni una consecuencia para la tabla tras el partido al que llegan con dos triunfos de margen sobre el Obradoiro. "Desde nuestro lado, intentamos no pensar nunca que vamos a perder. No vamos a pensar en qué podría repercutir si ganamos o perdemos".

Los protagonistas del derbi entre el Leyma y el Obradoiro

El partido de este domingo en el Fontes do Sar será un reencuentro en lo alto para dos equipos con viejos conocidos. Carles Marco es el primero en reconocer la calidad diferencial dela plantilla del Obradoiro. Entre ellos destaca a Alex Barcello, Leo Westermann y el exnaranja Yunio Barrueta. "Me gustan casi todos. Tenemos que intentar bajar las prestaciones de todos ellos, algo que no será fácil. Posiblemente, como nosotros, su fuerza es el equipo, no un solo jugador", apuntó Marco.

En clave naranja, Jacobo Díaz "no está descartado" para participar en el derbi. "Ayer (por el día de Navidad) descansamos, pero Jacobo no. Ha ido haciendo cosas esta semana sin contacto con el equipo, a ver si podemos ir incorporándole", explicó el entrenador, que no tiene más preocupaciones por problemas físicos en su plantilla.

En la memoria están los duelos "fuertes e intensos" entre Leyma y Obradoiro en pretemporada. Marco no quiere tomar demasiadas referencias de aquellos duelos, que se saldaron con un triunfo para cada bando, porque "las plantillas han cambiado". Deseó una pronta recuperación a Olle Lundqvist y Goran Huskic, exjugadores del Leyma hasta la pasada temporada que sufrieron graves lesiones en esta temporada en el equipo picheleiro. "Nosotros teníamos a Yoanki Mencía. Joe Cremo no jugó y Caio Pacheco acababa de llegar", recuerda sobre unos duelos en los que, al menos, ya se notaban "las filosofías" de ambos equipos.