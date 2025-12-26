La media maratón de A Coruña ya tiene recorrido de una edición en la que estrenará una nueva meta

Los aficionados al running que están pensando en correr la media maratón de A Coruña ya pueden empezar a entrenar con la mente puesta en el 1 de marzo, la fecha en la que se realizará esta prueba de 21 kilómetros por la ciudad. Este viernes se ha dado a conocer el recorrido y, además, estrenará una nueva meta, la plaza de María Pita.

Será la primera vez que esta prueba tenga el punto y final a las puertas del Palacio Municipal, un atractivo añadido para un recorrido ya totalmente definido: la carrera saldrá desde la avenida de Montoto y recorrerá por la Marina, Cantón Grande, Cantón Pequeño, plaza de Mina, Sánchez Bregua, plaza de Ourense, avenida Linares Rivas, avenida Primo de Rivera, plaza de la Palloza, avenida del Ejército (zona de la Casa del Mar), Ramón y Cajal, Pérez Ardá y Salvador de Madariaga, donde se realizará el primer cambio de sentido.

A partir de ese punto, los corredores y corredoras regresarán por el mismo itinerario hasta Ramón y Cajal, enlazando con Alcalde Marchesi, rotonda de A Gaiteira, Posse y el lateral de la avenida del Ejército, para acceder a la zona portuaria por la carretera Puerto Petrolero de Oza. Desde allí, la carreira continuará hasta la rotonda de San Diego y avanzará por la carretera del Muelle Este, en un tramo de ida y vuelta que incluirá también la carretera del Puerto de A Palloza y el Muelle de Linares Rivas, antes de atravesar la rotonda interior del puerto y regresar hacia el centro urbano.

Ya en la segunda mitad de la prueba, retornarán por Linares Rivas, plaza de Ourense, Sánchez Bregua y plaza de Mina, en dirección a Juana de Vega y San Andrés. Continuarán por la calle Alta y Pedro Barrié de la Maza, pasando por la rotonda de las Catalinas, avenida de Buenos Aires y Manuel Murguía, hasta la rotonda de las Esclavas, donde darán la vuelta para volver por el mismo recorrido.

Tras alcanzar de nuevo la zona del Matadero, se avanzará por el paseo marítimo Francisco Vázquez hasta la rotonda del Aquarium, regresando posteriormente por la avenida Pedro Barrié de la Maza, calle Sol, San Andrés y rúa Nova, antes de atravesar el Cantón Grande, avenida de la Marina y Puerta Real antes de encarar la línea de meta de María Pita.

Según indica el Concello, este recorrido se concretó después de las últimas reuniones de trabajo con la Autoridad Portuaria y tras valorar los avances experimentados en las obras de los Cantones, un enclave fundamental para definir el trazado final, al ser una superficie llana y sin pendientes para ser homologado por la Federación Española de Atletismo.

Las inscripciones, tanto para esta, como para la carrera de 5 kilómetros alternativa, ya están abiertas.