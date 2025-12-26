La San Silvestre se abre a la mar coruñesa

Ya se ha convertido en tradición despedir el año con las zapatillas y recorriendo buena parte del paseo marítimo coruñés antes de tomar las uvas, pero la San Silvestre da en esta ocasión un paso más allá y se lanza, también, al agua. La prueba celebra esta tarde su primera regata San Silvestre en la bahía coruñesa, entre el castillo de San Antón y el dique de Abrigo.

Los barcos tomarán las aguas coruñesas desde las 11.00 horas. Media hora antes, la competición en la que participan el Concello y el Club Rialto iniciará la jornada con la recogida de alimentos. Forma parte de la campaña solidaria Corre y colabora, en beneficio de la Cocina Económica y Cáritas Coruña. Durante dos horas, hasta las 13.00, los barcos pugnarán por despedir el año con un triunfo de mérito en las aguas coruñesas.

Recogida de dorsales

Además de la regata, la San Silvestre Coruña apura los últimos días antes de dar el pistoletazo de salida a la carrera a pie. Los participantes en las diferentes categorías podrán recoger sus dorsales el lunes y el martes de la próxima semana, 29 y 30 de diciembre, en la Casa del Agua entre las 10.00 y las 21.00 horas. Junto con el dorsal recibirán su bolsa de corredor y también podrán realizar donativos para la campaña de recogida de alimentos.

La carrera arrancará el miércoles en O Parrote. Las pruebas infantiles serán en circuito cerrado desde las 16.00 horas, mientras que la absoluta comenzará a las 17.00 horas.