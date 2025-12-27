Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Judo

Daniela Krukower, la maestra del kodokan que instruye al judo coruñés

Dirige las jornadas de Navidad de la Federación Gallega en el Liceo La Paz

Daniela Krukower dirige una sesión en las jornadas internacionales en el Liceo La Paz.

Daniela Krukower dirige una sesión en las jornadas internacionales en el Liceo La Paz. / LOC

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

La judoca argentina Daniela Krukower, campeona mundial, diploma olímpico y séptimo Dan de judo, dirige este fin de semana en las jornadas internacionales que imparte la Federación Galega de Judo en el colegio Liceo La Paz. La experta de la Federación Internacional de Judo (IJF), especializada en técnicas del Kodokan, dirige desde el viernes y hasta este mediodía las sesiones de trabajo, en las que participan más de 300 judocas, entre deportistas y profesores.

Además de los entrenamientos grupales, en las jornadas se incluye unas sesiones para docentes en las que se trata la nueva normativa de la Real Federación Española de Judo sobre la obtención de los diferentes niveles de cinturón negro, debido a los cambios dictados por la IJF. La Federación gallega imparte, también, una formación sobre la prevención y el tratamiento del acoso.

TEMAS

