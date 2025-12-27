Javi Rodríguez, regalo de Navidad para el OAR directo desde Asobal

El Attica 21 Hotels OAR Coruña no se contenta con el año perfecto que ha cuajado en 2025, con el ascenso ansiado a la División de Honor Plata tras casi dos décadas y un retorno casi inmejorable a la segunda categoría del balonmano español. El club apunta alto, todavía con la permanencia como objetivo indispensable para esta campaña, y así lo reflejan sus movimientos en el mercado. Antes de despedir el 2025, el club suma a su proyecto calidad de Liga Asobal para elevar el nivel y la competitividad. Eso es lo que aporta Javi Rodríguez, lateral izquierdo que llega del Eón Alicante para apuntalar el arsenal del equipo oarista lo que resta de esta temporada y una campaña más

Un lateral izquierdo capaz de adaptarse a cualquier puesto de la primera línea y que llega con un sólido bagaje de partidos en las últimas campañas. Esa es la carta de presentación de Javi Rodríguez, el nuevo jugador del OAR. Con 28 años de edad, cuenta con un amplio bagaje en División de Honor Plata. Militó en dos etapas en el UBU San Pablo Burgos, con un paso de tres cursos por el Eivissa entre media. El curso pasado se quedó a punto de ascender con los burgaleses a la máxima categoría. Aunque su equipo no subió, sí lo hizo él en verano, al fichar por el Eón Alicante.

En el conjunto alicantino sumó 22 goles en las trece jornadas que ha disputado este curso en la Liga Asobal, en la que marchan en la mitad de la tabla. El jugador «comunicó al club su decisión de salir por motivos personales y deportivos», confirmó el Eón Alicante en un comunicado. «Me despido muy a mi pesar y me marcho a otro proyecto que también es bonito e ilusionante», señaló el jugador en el adiós al que ya es su exequipo.

Ese nuevo proyecto al que se dirige es el que abandera Nando González desde el banquillo de San Francisco Javier. El lateral suma calidad, experiencia y versatilidad a un OAR que, en las últimas semanas, sufrió la baja de larga duración del pivote Pablo Moral, que se pierde lo que resta de temporada. Aunque no es un recambio específico para esa posición, Rodríguez llega para aportar un salto de calidad a una plantilla que ya cuenta con perfiles experimentados en sus filas y que ha permitido al OAR evitar las novatadas en su regreso a Plata.