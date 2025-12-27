Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood

Hay películas de Hollywood que rompen récords en taquilla con guiones menos elaborados que el que presenta el derbi gallego que este domingo (18.00 horas, TVG) protagonizan el Obradoiro y el Leyma Coruña en el Fontes do Sar. Apenas 70 kilómetros separan al primer y al segundo clasificado de Primera FEB, dos equipos que, además, nunca hasta la fecha se habían medido en partido oficial en una competición de ámbito nacional. El mejor ataque contra la segunda mejor ofensiva. La defensa más férrea contra la que se lleva la medalla de plata. Una racha inmaculada de doce triunfos consecutivos, a uno de igualar el récord histórico, contra otra que ya cuenta con dobles dígitos y que defiende, precisamente, su condición de referente en los libros de historia.

Para los naranjas, que pase lo que pase tomarán las uvas desde la posición más privilegiada de la tabla, ganar sería un puñetazo sobre la mesa y una declaración de intenciones para dejar a tres victorias de diferencia a cualquiera que ose toserle en la pugna por subir por la vía rápida a la Liga ACB. Para los picheleiros, reforzados este verano con una buena facción de los héroes del ascenso coruñés, es una oportunidad irrenunciable de recortar diferencias, meter presión y consolidar su candidatura a volver a la máxima categoría del baloncesto español.

El Leyma va a llegar a 2026 como líder de la liga. Lo hará con certeza, pero en su mano está ampliar o reducir la renta que acumula tras doce jornadas en las que no ha hincado la rodilla ante nadie. Lejos de dormirse en los laureles, el equipo hace más autocrítica que nunca con el paso de las jornadas. «Tenemos que ser más regulares en nuestros esfuerzos y no perder balones como contra el Cartagena», advirtió un Carles Marco aborrece la relajación. Entre las últimas salidas, a Zamora y a Cartagena, y el derbi de la semana pasada contra el COB en casa, el técnico catalán se aferra a la imagen que dieron sus hombres en la segunda parte contra los ourensanos.

Para cumplir su misión, el técnico catalán sabe que cuenta con once jugadores del primer equipo sanos. Esperará hasta el último instante a Jacobo Díaz, que apura los plazos para llegar al derbi superando los problemas de espalda que le han dejado fuera de acción en el último mes. Con el resto de hombres sanos, tocará ofrecer la mejor versión de todos: la electricidad de Dídac Cuevas y las muñecas calientes de Paul Jorgensen o Joe Cremo, sin olvidar el dominio en la pintura de Ilimane Diop, Abdou Thiam y Mus Barro, que tendrán que hacer frente al gigante brasileño Felipe dos Anjos. Su compatriota, Caio Pacheco, también tendrá que tener la bombilla encendida para superar a los Westermann, Barcello y compañía.

La teoría se la saben tanto los hombres de naranja como los que, enfundados en la malla blanca del Obradoiro, tratarán de pararles los pies. «Ellos van a coger rebotes, eso no nos puede pesar. Es una de sus virtudes y debemos estar mentalmente duros para que no nos afecte», advirtió Diego Epifanio a los suyos antes del duelo «especial» que vivirá ante el equipo al que capitaneó hacia y durante su primera aventura en la Liga ACB.

Junto a él, solo formarán parte del reencuentro Yunio Barrueta, el héroe de la victoria histórica contra el Real Madrid en el estreno en la máxima categoría, y Álex Galán, uno de los artífices del camino de baldosas naranjas hace dos cursos. Vivirán la fiesta desde la grada Olle Lundqvist y Goran Huskic, lesionados hasta el final de la temporada

Envalentonado tras firmar la mayor paliza de todos los tiempos en la categoría, el 45-1115 al Palmer, el Obradoiro tiene mucho más que perder que lo que puede ganar. Ceder en el Sar ante los naranjas abriría la brecha a tres derrotas, un hueco peligroso, aun con más de media temporada por delante. El botín puede ser muy suculento, pero no está, ni mucho menos, asegurado. Del propio Leyma depende, con el permiso del Obradoiro, decidir quién de los dos celebra un final feliz en un derbi de película con aroma a una categoría superior.