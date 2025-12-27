Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB

El Leyma Coruña afronta este domingo el segundo derbi gallego de la temporada en Primera FEB al visitar al Obradoiro en el Fontes do Sar. El duelo, que comienza a las 18.00 horas, será una fiesta del baloncesto autonómico y provincial que medirá a los dos primeros clasificados de la categoría, ambos con aspiraciones de conseguir el ascenso directo a la Liga ACB. Los naranjas llegan invictos y con la intención de mantener el ritmo y su plan de partido para conseguir la decimotercera victoria de la temporada, que les permitiría igualar las mejores rachas de la historia de la competición. Los compostelanos, que ejercen de anfitriones, llegan tras conseguir la mayor paliza de la historia de Primera FEB.

Será una tarde especial tanto para el Leyma como para el Obradoiro, dentro y fuera de la cancha. No quedan billetes en el Fontes do Sar para un duelo en el que se prevé rivalidad en la pista y hermanamiento entre las aficiones en los aledaños del multiusos santiagués. Carles Marco apunta a que los suyos deben conjugar la ilusión y la concentración para llegar a buen puerto en un duelo en el que el Obradoiro tendrá a su favor el empuje de la mayor parte de la grada.

El Leyma llega al derbi con la duda de Jacobo Díaz, que apura los plazos para recuperarse de los problemas de espalda que le han impedido jugar en el último mes. Por su parte, el Obradoiro no tendrá disponibles ni a Goran Huskic ni a Olle Lundqvist. El serbio y el sueco, ambos con pasado en el Leyma hasta la última temporada, se perderán lo que resta de temporada por sendas lesiones de gravedad. El primero sufrió una rotura de ligamento cruzado en la segunda jornada y, el segundo, una rotura del tendón rotuliano hace apenas quince días.

Horario del partido entre el Obradoiro y el Leyma Coruña

El conjunto naranja emprende camino por la AP-9 rumbo a Santiago de Compostela con la intención de teñir de su color favorito la pista del Obradoiro y abrir hueco en lo más alto de la clasificación.

El duelo se disputa este domingo 28 de diciembre a las 18.00 horas en el Fontes do Sar.

Dónde ver en TV el partido entre el Obradoiro y el Leyma Coruña

El derbi gallego tendrá televisión en directo. El duelo entre el Obradoiro y el Leyma Coruña se emitirá a través de la Televisión de Galicia (TVG) y a través del portal de pago LaLiga Plus.