El viento desluce la primera regata San Silvestre en la bahía coruñesa

La primera regata San Silvestre de A Coruña despidió el año con sol y ganas de disfrutar de una jornada de buenas regatas, pero la falta de viento complicó una jornada en la que la competición se tornó muy complicada. El clima no ayudó, pero los regatistas quisieron darlo todo en la bahía coruñesa para cerrar con buen sabor de boca el año y para dar vida a una competición que, además del aspecto deportivo, tuvo un componente solidario. La prueba, que organizaron el Concello de A Coruña, el Real Club Náutico coruñés y el Club Rialto, contó con un puesto de donativos de alimentos en beneficio de la Cocina Económica y Cáritas Coruña

En la clase Optimist, Federico Solórzano se alzó con la victoria en una prueba en la que participó buena parte de la cantera coruñesa. Hugo Nieto y Emma Pérez completaron el cuadro de honor. Por su parte, el triunfo en la clase Ilca fue a parar a manos de Jacobo Montero, que se impuso en el mar a Pedro Núñez, segundo clasificado, y Rodrigo Núñez, que terminó tercero y cerró el podio. En la clase 420, el dúo formado por Fernando del Castillo y Martín Seoane se alzó con el primer puesto. Nora Nieto y Ana Mallo se quedaron con la medalla de plata, mientras que Flavia Rodríguez y Constanza Pardiño terminaron en la tercera posición de la prueba.