103-99 | El Obradoiro se queda la cabellera del Leyma

El Leyma Coruña mordió el polvo en el partido más complicado de toda la temporada. Se quedó a las puertas de igualar las mejores rachas invictas de la historia de la Primera FEB tras caer en el derbi gallego ante el Obradoiro en el Fontes do Sar (103-99). Lo hizo por errores propios. Fue incapaz de cerrar el rebote, esa virtud que tantas alegrías le ha dado en las últimas doce victorias. La insignia del equipo de Carles Marco desapareció ante la pizarra de Diego Epifanio. Felipe dos Anjos y Dejan Kravic en la pintura y Alex Barcello en el perímetro percutieron sin piedad a un Leyma que, pese a morir de pie, se marchó de vacío de Santiago

La presión de ganar para aumentar la renta en el liderato con la obligación de vencer para no quedarse a tres triunfos del ascenso directo a la Liga ACB. El derbi gallego fue una lucha de objetivos y una batalla por anular las virtudes del contrario sin dejar de sacar a relucir las señas de identidad de dos equipos que se postulan para regresar a la élite dentro de unos meses. Carles Marco recuperó para la causa a Jacobo Díaz, vestido de corto después de casi un mes con problemas de espalda. No sobró ningún efectivo en el conjunto naranja, que sabía que debía dar su mejor versión para superar al talento del Obradoiro.

Epifanio ya advirtió a sus hombres que la primera derrota del Leyma pasaría por anular los rebotes. Así lo hizo Felipe dos Anjos. En ataque se convirtió en la pesadilla eterna de la defensa naranja. Abrió la lata con un mate cargado de simbolismo. Caio Pacheco, su compatriota, replicó con un triple tan frontal como rápido. La pintura fue la que cimentó la estrategia del conjunto compostelano. Apuró el físico de sus hombres altos. Radoncic y Thiam entraron al trapo con buenas combinaciones en ataque, pero en defensa siguió siendo imposible frenar a Dos Anjos.

El Obradoiro impidió por todos los medios que el Leyma jugase rápido y que impusiese su ritmo. Los naranjas aguantaron el tipo con buenos ataques en estático de Pacheco y Diop y algún que otro triple de Jou. Radoncic elevó la renta a cinco puntos (15-20), mientras los compostelanos seguían encomendándose a Dos Anjos. Cuando el brasileño dejó la pista, el relevo mantuvo el tormento. Kravic continuó con el martillo pilón en la pintura, Speight sumó desde el perímetro. Entre los dos neutralizaron, en un par de ataques, la ventaja de cinco puntos de los naranjas, del 21-26 al 2-26. Barcello con un par de tiros libres y un triplazo casi sobre la bocina del primer cuarto, golpeó la línea de flotación del Leyma (31-26).

Se desesperó una y otra vez Carles Marco al ver a sus hombres perder balones divididos cerca de cualquiera de las canastas. Incluso Barcello evitó una canasta fácil de Thiam e inició un ataque que culminó Westermann con un rebote ofensivo tan impensable como mal cerrado por el Leyma. El conjunto coruñés buscaba candidatos para liderar a la tropa en momentos de tensión. Dino Radoncic salió a la palestra con un mate y tiro libre adicional y Pacheco, con un triple y una canasta a tablero bajo el aro, le hizo los coros para tratar de reducir la diferencia en el marcador.

Un muro de cristal se instaló en el marcador. Cada vez que los naranjas encontraban la manera de explotar en ataque, el Obradoiro se encomendaba a Kravic, Barcello o Yunio Barrueta para volver a mandar con comodidad (43-36). Carles Marco paró el partido para buscar un nuevo plan. Encontró un triplazo de Dídac Cuevas, pero no el remedio para conseguir que los balones divididos acabasen en las manos de los hombres de naranja. Ni los triples que se salieron de dentro de Paul Jorgensen y Guillem Jou, ni los tiros que escupió el aro de Joe Cremo y Abdou Thiam. Todos se decantaban del lado obradoirista, que no los dejaba caer en saco roto.

Incluso cuando las cosas salían, como un gran robo de Dídac, algo se torcía por el camino. Un mal pase permitió al Obra responder con Speight, que se cayó saltando a canasta ante Diop y se hizo daño en la caída a plomo. Así llegaron a coquetear con los dobles dígitos a punto de llegar al descanso. Una reacción de la mano de Dídac Cuevas, todo coraje, permitió llegar al entretiempo con mucha vida, pero con mucho que mejorar (52-45).

La intensidad y el ritmo se multiplicaron por tres en el tercer cuarto. El Obradoiro tardó un suspiro en buscar el aro por medio de Andersson y el Leyma, rearmado en el vestuario, se encomendó a su fortuna en la esquina. Anotó Jorgensen y le copió Guillem Jou, que, además, se llevó un adicional que no anotó (58-54). Los hombres de Carles Marco se veían capaces de darle la vuelta. Más, cuando Jorgensen encontró los resquicios de la pintura del Obra para anotar una bandeja y tiro libre. Un arreón de Westermann y Andersson, dejó los dobles dígitos a tiro de piedra (65-56).

Fue en ese momento cuando emergió el coraje del Leyma. Se negó a perder de diez puntos y, poco a poco, comenzó la remontada. Cremo, Diop y Cuevas, con la ayuda de un Barro que ayudó a calmar las aguas en el pick and roll, lograron poner el duelo en un solo punto (68-67) y llegar a empatarlo a un minuto de cerrar el cuarto (71-71). Unos tiros libres de Speight y Galán desequilibraron la cuenta de cara a los diez minutos de la verdad (76-73).

Fue un último cuarto con los nervios a flor de piel y solo apto para los jugadores más valientes. El Leyma salió despistado en el momento de la verdad. Ante Thiam y Caio Pacheco vieron el aro rival, no pudieron parar un triple de Quintela y la sangre fresca de Diogo Brito, que junto a Kravic puso el duelo otra vez al borde del más diez (88-79). Carles Marco entró al rescate y Diop y Barro insuflaron vida al equipo. Epi, su pizarra y la calidad de Barcello parecieron enterrar de nuevo a los naranjas, que por imposible que fuese, nunca se rindieron. Jorgensen, Cuevas y Pacheco, con garra y triples imposibles, querían soñar con la heroica (101-99), pero el Obradoiro ganó con cabeza fría (103-99). El Leyma cayó en Santiago, pero lo hizo con un ejemplo de fe y sin bajar nunca los brazos.