Carles Marco: "Estoy muy contento con los chicos"

Carles Marco cree que, si hay que perder, que sea siempre «haciendo nuestro baloncesto». Cayó el Leyma Básquet Coruña por primera vez en liga, plantando cara y luchando hasta el final y sufriendo su «propia medicina». «Si caemos, que sea porque son mejores. Felicitarnos porque hemos ganado 12 y vamos primeros, ya con la mente puesta en lo próximo», añadió tras su comparecencia, ya con calma, en los micrófonos de Radio Marca al acabar un derbi con un ambiente «fantástico».

Respecto al duelo, el entrenador del Leyma cree que el conjunto local «ha sido mejor» en cómputo global, y apuntó en especial a los rebotes defensivos. «O nos metían, o nos cogían la segunda opción», explicó Carles Marco, quien considera que su equipo sufrió mucho en esa faceta: «Hemos tenido que correr desde sacar de fondo, desde canasta, y eso es difícil».

Marco, no obstante, felicita a sus pupilos, porque en ningún momento han dejado de creer en la remontada pese a que hubo varios tramos en los que el Obradoiro se distanció en el marcador: «Estoy muy contento con el trabajo de los chicos. Espero que nos sirva de motivación para seguir creyendo en lo que hacemos, seguir entrenando a tope, y seguir compitiendo». Al conjunto coruñés le toca «seguir persistiendo» después de un encuentro «de mucho nivel» baloncestístico.