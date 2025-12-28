La marea naranja del Leyma Coruña se hace notar en el Fontes do Sar

«Ellos son más, pero nosotros queremos hacer más ruido». Lo tenía claro la marea naranja que recorrió los 70 kilómetros que separan el Coliseum del Fontes do Sar. El Leyma Coruña jugó su primer derbi gallego en partido oficial contra el Monbus Obradoiro y no lo hizo solo. Una buena delegación del multiusos coruñés se desplazó para arropar a los suyos en territorio comanche. Rivalidad en la pista, hermanamiento fuera.

Bombos, palmas y vítores recibieron al autobús que desplazaba a los hombres de Carles Marco en el Fontes do Sar. Banderas al alza y el color naranja bien visible para arengar a sus jugadores en uno de los partidos más exigentes y especiales de toda la temporada. Para algunos era su primera vez viajando por el Leyma. Para otros, que ya contaban con alguna experiencia previa en algún amistoso, no hay nada como un partido oficial. Y más, cuando se trata de un derbi gallego con el ascenso a la liga ACB como objetivo común en el horizonte para el 2026.

Fue una tarde de reencuentros, de abrazos de Yunio Barrueta con algunos miembros de la marea naranja antes de entrar al Fontes do Sar. Saludos de Epi, otro que se reencontró con el club al que hace dos años llevó a lo más alto de su historia. Goran Huskic lo tuvo que ver desde uno de los palcos a pie de pista junto al banquillo local.

El Fontes do Sar, a rebosar durante el himno gallego. / Jesús Prieto

Todo el pabellón en pie a diez minutos del salto inicial. Con el himno gallego sonando fuerte, escuchándose en el Sar, en el Coliseum y, quizá, en las pistas de la máxima categoría en la que ambos quieren competir el próximo curso. El Miudiño, himno propio del Obra, también se dejó oír entre bufandas, más blancas que naranjas.

Aún recluidos en una de las gradas más elevadas, los aficionados del Leyma trataron de hacer ruido. Querían una victoria, pero se tuvieron conformar con una imagen más que digna de sus pupilos. Arengaron en momentos de dudas, celebraron las canastas clave de Dídac Cuevas, Caio Pacheco o Paul Jorgensen como si el triunfo estuviera en la palma de la mano. El sexto jugador naranja en una tarde en la que el Obradoiro, con su afición, era mayoría. El ruido que por momentos ensordeció a Sar acabó con aplausos. Para los vencedores, para los vencidos y para un baloncesto gallego que tiene equipos y aficiones de otra categoría.