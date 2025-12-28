Baloncesto | Primera FEB
Las notas del Leyma Coruña en el derbi ante el Obradoiro: Cuevas y Pacheco al frente
Los bases tiraron del carro en la derrota naranja en el Fontes do Sar
El Leyma Coruña sumó ante el Obradoiro su primera derrota de la temporada. Los naranjas remaron contra viento y marea en un derbi gallego en el que nunca bajaron los brazos pese a verse en varias ocasiones con el agua al cuello. Aun con el mal resultado, Dídac Cuevas y Caio Pacheco lideraron al equipo en los momentos más exigentes.
El quinteto inicial del Leyma
Caio Pacheco (6): Lideró al equipo en ataque con 15 puntos y varios pases de mucha calidad.
Paul Jorgensen (5): Falló en momentos clave en ataque. Aportó 13 puntos y 6 rebotes.
Guillem Jou (4): Tuvo poco lustre en ataque, pero mantuvo el tipo en tareas defensivas.
Dino Radoncic (6): Aportó coraje y rebeldía en la pintura. 11 puntos y 4 rebotes en su bolsillo.
Abdou Thiam (4): Sufrió en el duelo particular contra Kravic y Dos Anjos. 10 puntos.
Los suplentes del Leyma
Dídac Cuevas (7): El mejor. No negocia ni un esfuerzo. 13 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias.
Danilo Brnovic (-): Apenas disputó un par de minutos. Escaso protagonismo en el encuentro.
Ilimane Diop (4): Ofreció soluciones en ataque, pero no logró cerrar bien los rebote defensivos.
Joe Cremo (5): Trató de guiar al equipo hacia la remontada con 11 puntos valiosos.
Mus Barro (4): Aportó músculo en la pintura. 8 puntos y 3 rebotes.
Jacobo Díaz (3): Poco brillo en su regreso tras un mes lesionado. No anotó ni reboteó.
Macachi Braz (-): El jugador angoleño completó la lista, pero no disputó ningún minuto del derbi.
