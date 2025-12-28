Las notas del Leyma Coruña en el derbi ante el Obradoiro: Cuevas y Pacheco al frente

El Leyma Coruña sumó ante el Obradoiro su primera derrota de la temporada. Los naranjas remaron contra viento y marea en un derbi gallego en el que nunca bajaron los brazos pese a verse en varias ocasiones con el agua al cuello. Aun con el mal resultado, Dídac Cuevas y Caio Pacheco lideraron al equipo en los momentos más exigentes.

El quinteto inicial del Leyma

Caio Pacheco (6): Lideró al equipo en ataque con 15 puntos y varios pases de mucha calidad.

Paul Jorgensen (5): Falló en momentos clave en ataque. Aportó 13 puntos y 6 rebotes.

Guillem Jou (4): Tuvo poco lustre en ataque, pero mantuvo el tipo en tareas defensivas.

Dino Radoncic (6): Aportó coraje y rebeldía en la pintura. 11 puntos y 4 rebotes en su bolsillo.

Abdou Thiam (4): Sufrió en el duelo particular contra Kravic y Dos Anjos. 10 puntos.

Los suplentes del Leyma

Dídac Cuevas (7): El mejor. No negocia ni un esfuerzo. 13 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias.

Danilo Brnovic (-): Apenas disputó un par de minutos. Escaso protagonismo en el encuentro.

Ilimane Diop (4): Ofreció soluciones en ataque, pero no logró cerrar bien los rebote defensivos.

Joe Cremo (5): Trató de guiar al equipo hacia la remontada con 11 puntos valiosos.

Mus Barro (4): Aportó músculo en la pintura. 8 puntos y 3 rebotes.

Jacobo Díaz (3): Poco brillo en su regreso tras un mes lesionado. No anotó ni reboteó.

Macachi Braz (-): El jugador angoleño completó la lista, pero no disputó ningún minuto del derbi.