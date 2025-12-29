Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Primera FEB

Lluvia benéfica de peluches en el partido del Leyma Coruña contra el Cantabria

Se piden muñecos nuevos o en perfecto estado y sin pilas

Leymita, en la lluvia de peluches de 2023.

Leymita, en la lluvia de peluches de 2023. / Arcay/Roller Agencia

RAC

A Coruña

El Leyma Coruña recupera una de sus tradiciones más especiales en los duelos de época navideña. El club llama a sus aficionados a participar este domingo (12.30 horas) en la lluvia de peluches que se llevará a cabo en el descanso del partido que el conjunto naranja disputa contra el Cantabria en el Coliseum.

Para participar, se pide que el peluche sea nuevo o esté en perfecto estado y que no lleve pilas. En el descanso se pedirá a los aficionados que los arrojen a la pista. La acción benéfica, que cuenta con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, irá destinada al Banco de Alimentos Rías Altas y al Club de Leones.

