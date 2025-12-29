Lluvia benéfica de peluches en el partido del Leyma Coruña contra el Cantabria

El Leyma Coruña recupera una de sus tradiciones más especiales en los duelos de época navideña. El club llama a sus aficionados a participar este domingo (12.30 horas) en la lluvia de peluches que se llevará a cabo en el descanso del partido que el conjunto naranja disputa contra el Cantabria en el Coliseum.

Para participar, se pide que el peluche sea nuevo o esté en perfecto estado y que no lleve pilas. En el descanso se pedirá a los aficionados que los arrojen a la pista. La acción benéfica, que cuenta con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, irá destinada al Banco de Alimentos Rías Altas y al Club de Leones.