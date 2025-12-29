Las tres vidas que el Leyma Coruña perdió en el Fontes do Sar: rebote, marcajes y arreones

Como si de un videojuego se tratase. El Leyma Coruña, con vidas acumuladas tras doce victorias consecutivas y sin conocer la derrota en Primera FEB con Carles Marco en el banquillo, encontró en el Fontes do Sar al rival que más y mejor le encontró las cosquillas. El Obradoiro supo desarmar al equipo naranja. Anuló sus virtudes, le impidió jugar con la comodidad que otros días, incluso con menos efectividad en ataque, le bastaba para llevarse el gato al agua. Los naranjas remaron, no se rindieron y llegaron a igualar a punto de acabar el tercer cuarto en un guion que, por momentos, se parecía al del partido contra el Estudiantes. El Obradoiro, consciente de la garra naranja, supo redoblar esfuerzos hasta agotar todas las vidas del Leyma.

Rebotear y correr

«Nos han dado un poco de nuestra propia medicina», reconoció Carles Marco en la sala de prensa del Fontes do Sar. El dominio en el rebote que abanderó los mejores momentos del equipo en el primer tercio de la temporada se esfumó durante los primeros veinte minutos en Santiago de Compostela. 19-10 se marchó el Obradoiro al descanso en ese apartado, con un llamativo 8-7 en los balones divididos bajo la canasta del Leyma.

Los naranjas, en un día más acertado con el tiro (40% en el triple), no necesitaron tantas segundas oportunidades, pero las echaron en falta cuando en su propia pintura para poder correr al contragolpe. A pesar de que mejoraron en el segundo tiempo y acabaron perdieron 33-28, el daño ya estaba hecho.

Pick and roll

Sin opción de correr ni de volar, al Leyma le costó un mundo defender la pizarra de Diego Epifanio. Felipe Dos Anjos primero y Dejan Kravic después fueron un tormento constante. No solo castigaron sin piedad el aro en un duelo en el que superaron con creces a Abdou Thiam, Ilimane Diop y Mus Barro. También fueron un escudo perfecto con el que el Obradoiro explotó sin cesar el pick and roll.

Los bloqueos y cambios de marca permitieron al Obradoiro tener vías muy asequibles hacia el aro. No fueron pocas las veces en las que Kravic o Dos Anjos tuvieron que postear ante Joe Cremo, con una ventaja de estatura descomunal. En algunas, incluso, tuvieron vía libre hacia la canasta. Toca revisión en los entrenamientos tras el primer partido en el que el Leyma encaja de 100 puntos.

Malas rachas

El derbi no comenzó, ni mucho menos, mal para el equipo coruñés, que a base de efectividad en sus ataques en estático logró cimentar una ventaja de cinco puntos (21-26) a dos minutos de cerrar el primer cuarto. No obstante, no pudieron reaccionar ante los arreones tan fugaces como contundentes de un Obradoiro con calidad de sobra para romper el marcador en un abrir y cerrar de ojos. Kravic y Barcello firmaron un parcial de 10-0 en los últimos 120 segundos del primer cuarto para pasar de perder por cinco a ganar por esa misma cifra (26-31).

El Leyma nunca volvió a tener el marcador a su favor y se limitó a evitar que la diferencia superase la barrera psicológica de los diez puntos. «Hemos podido caer muchas veces, pero hemos persistido», reconoció Carles Marco, orgulloso del carácter de sus pupilos. Llegaron a empatar (71-71) en el tramo final del tercer cuarto, pero volvieron a ceder ante un Obra certero. En el último cuarto, redujeron dos veces una renta que parecía decisiva y llegaron a verse a dos puntos (101-99) a unas décimas del final. Una falta de Cremo elevó la renta que los picheleiros defenderán en la segunda vuelta en el Coliseum.