Balonmano | División de Honor Plata
La Federación rechaza aplazar dos partidos del OAR
El club coruñés solicitó cambiar de fecha los duelos ante el Cisne y el San Pablo Burgos al no disponer de Mile Mujiskovic, que se marcha con Montenegro al Campeonato de Europa
El Attica 21 Hotels OAR Coruña no podrá aplazar sus duelos contra el Cisne de Pontevedra y el UBU San Pablo Burgos, sus dos primeros compromisos del nuevo año 2026. El conjunto coruñés solicitó a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) cambiar de fecha ambos duelos debido a la convocatoria del guardameta Mile Mijuskovic con la selección de Montenegro. No obstante, el ente federativo rechazó la petición y los partidos se disputarán el 17 y el 25 de enero, respectivamente.
No es la primera vez esta temporada que el OAR aplaza un duelo por convocatorias internacionales de sus jugadores. En noviembre atrasó su partido contra el Sinfín de Santander al tener a Mijuskovic con el combinado montenegrino y a Álex Chan con la selección de Estados Unidos. El duelo contra el equipo cántabro lo disputó hace dos semanas y se saldó con derrota.
Pese a este precedente, la Federación no dio el visto bueno a la nueva solicitud del equipo coruñés. Pedía cambiar de fecha el derbi contra el Cisne en San Franscisco Javier, previsto para el próximo 17 de enero a las 19.00 horas, y la visita al UBU San Pablo Burgos el día 25 de enero a las 13.00 horas. En esas fechas, Mijuskovic, el portero titular del conjunto de Nando González, está citado con Montenegro para disputar el Campeonato de Europa. La cita continental arranca el 15 de enero y termina el 1 de febrero. El equipo balcánico se medirá a Dinamarca, Noruega y Suecia.
Con el "no" de la RFEBM, el OAR tendrá que afrontar ambos duelos sin uno de los pilares de su plantilla. Contará con Israel Marín como único portero de la primera plantilla.
