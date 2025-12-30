Resumen de 2025 en A Coruña: El OAR vivió el regreso soñado a plata

Con el pabellón de San Francisco Javier a rebosar. Con la euforia contenida durante más de 17 años, con fases de ascenso frustradas durante muchas temporadas. El Attica 21 Hotels OAR Coruña recordará 2025 como el año en el que consiguió el anhelado regreso a la División de Honor Plata. La espera de casi dos décadas en Primera Nacional, a la que cayó renunciando a su plaza en la segunda categoría nacional en 2008, llegó a su fin cuando el equipo coruñés consiguió una remontada heroica en la fase de ascenso en la que ejerció como anfitrión.

Después de una liga regular que rozó la perfección, el equipo que comandó Nando González desde el banquillo se afanó en conseguir el premio mayor en casa, en San Francisco Javier. Ganó por un solo gol al Sant Joan en la primera jornada, empató con el Contazara Zaragoza y se lo jugó todo a la diferencia de goles que consiguiese en su último duelo, ante La Salle Córdoba. Un histórico 42-26, con una clase magistral del recién reclutado Ángel Iglesias, se convirtió en el billete de ida para el OAR rumbo a Plata.

La fiesta colmó al hogar del balonmano coruñés, que entre la alegría por el objetivo cumplido tuvo tiempo para recordar a todos los protagonistas de la larga travesía en Primera Nacional, entre ellos, Pablo Aguirregabiria, el entrenador fallecido en 2023.

Con una propuesta ambiciosa, pero con los pies en el suelo, el equipo oarista regresó por la puerta grande a la División de Honor Plata. El equipo, que mezcla experiencia con talento consagrado en la categoría y buena parte de los héroes del ascenso, demostró en la primera vuelta que el objetivo de la permanencia se le queda corto. Desde la primera jornada está en la pomada de la zona noble y puso contra las cuerdas al Nava de Asobal en la Copa del Rey.