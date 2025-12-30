Resumen del 2025 en A Coruña: Otra final digna para un Liceo que nunca pierde la ilusión y la garra

Cuando lo dejas todo en la pista con garra y corazón, la palabra fracaso nunca te acompañará. El Liceo volvió a caer de pie en su titánica lucha con los transatlánticos del hockey nacional y europeo, sin perder la ilusión y la ambición que acompañan al palmarés y a la historia del club más laureado de Galicia. Los colegiales pasaron a cuartos de final de la Champions por primera vez en siete temporadas. Cayeron en la tanda de penaltis ante el Barcelos, que luego se proclamó campeón de Europa. Tras caer en semifinales de la Copa del Rey, mantuvo el pulso en la OK Liga. Llegó a la final por el título, en la que puso todo su empeño para hacer frente al Barça. Los catalanes, con el diferencial de presupuestos, se impusieron en tres partidos. El verano deparó nuevas ilusiones para los colegiales. Sumaron a sus filas a Blai Roca, Nuno Paiva, el regresado Tombita y Toni Pérez, que volvió también al Palacio de Riazor tras conquistarlo todo en Lisboa. Con un asalto al Palau mediante, la ilusión y la ambición desbordan a un equipo que no le teme a nadie.