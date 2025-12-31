Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos precios de la AP-9Presupuestos A Coruña 2026Tarifas del bus urbanoSorteo Deportivo - CádizSorteo Leyma Coruña - Grupo Alega Cantabria
instagramlinkedin

Baloncesto | Liga Femenina 2

Maristas apunta a subir el listón de su «mejor año a nivel deportivo y social»

El conjunto de Fer Buendía se quedó a las puertas del ascenso a Liga Challenge y sube el listón en el nuevo año

Maristas, en la fase de ascenso.

Maristas, en la fase de ascenso. / Noé Parga

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Maristas se ha acostumbrado a tomar las uvas cada Nochevieja con el propósito de mejorar lo conseguido el año anterior. Y no dejan de cumplir. «2025 es el mejor año a nivel deportivo y social del club», destaca el entrenador, Fer Buendía. El desplazamiento de afición a Vilagarcía para animar en la fase de ascenso, en la que el equipo coruñés rozó con los dedos la Liga Challenge, confirmó la tendencia al alza de un equipo inconformista. «Aunque somos un club humilde, hemos pasado de pelear siempre por abajo a darle una vuelta más al equipo», celebra el técnico, que quiere ver consolidado el proyecto «para quienes vengan por detrás».

El conjunto coruñés cierra el año líder de la liga. «Es anecdótico, pero estas diez victorias nos aseguran salir en Liga Femenina 2 el año que viene», señala Buendía, que, no obstante, piensa en otras cotas: «Si fuese directivo, no me conformaría, estaría buscando recursos para dar el siguiente paso».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents