Baloncesto | Liga Femenina 2
Maristas apunta a subir el listón de su «mejor año a nivel deportivo y social»
El conjunto de Fer Buendía se quedó a las puertas del ascenso a Liga Challenge y sube el listón en el nuevo año
Maristas se ha acostumbrado a tomar las uvas cada Nochevieja con el propósito de mejorar lo conseguido el año anterior. Y no dejan de cumplir. «2025 es el mejor año a nivel deportivo y social del club», destaca el entrenador, Fer Buendía. El desplazamiento de afición a Vilagarcía para animar en la fase de ascenso, en la que el equipo coruñés rozó con los dedos la Liga Challenge, confirmó la tendencia al alza de un equipo inconformista. «Aunque somos un club humilde, hemos pasado de pelear siempre por abajo a darle una vuelta más al equipo», celebra el técnico, que quiere ver consolidado el proyecto «para quienes vengan por detrás».
El conjunto coruñés cierra el año líder de la liga. «Es anecdótico, pero estas diez victorias nos aseguran salir en Liga Femenina 2 el año que viene», señala Buendía, que, no obstante, piensa en otras cotas: «Si fuese directivo, no me conformaría, estaría buscando recursos para dar el siguiente paso».
- Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB
- La media maratón de A Coruña ya tiene recorrido de una edición en la que estrenará una nueva meta
- El Leyma Coruña acaricia los dobles dígitos
- Leyma-Obradoiro: una rivalidad que nace en las alturas
- Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood
- 82-75 | El Leyma tiene mandíbula de campeón
- 103-99 | El Obradoiro se queda la cabellera del Leyma
- El OAR solicita el aplazamiento de dos encuentros por la ausencia de Mijuskovic