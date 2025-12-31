Maristas apunta a subir el listón de su «mejor año a nivel deportivo y social»

Maristas se ha acostumbrado a tomar las uvas cada Nochevieja con el propósito de mejorar lo conseguido el año anterior. Y no dejan de cumplir. «2025 es el mejor año a nivel deportivo y social del club», destaca el entrenador, Fer Buendía. El desplazamiento de afición a Vilagarcía para animar en la fase de ascenso, en la que el equipo coruñés rozó con los dedos la Liga Challenge, confirmó la tendencia al alza de un equipo inconformista. «Aunque somos un club humilde, hemos pasado de pelear siempre por abajo a darle una vuelta más al equipo», celebra el técnico, que quiere ver consolidado el proyecto «para quienes vengan por detrás».

El conjunto coruñés cierra el año líder de la liga. «Es anecdótico, pero estas diez victorias nos aseguran salir en Liga Femenina 2 el año que viene», señala Buendía, que, no obstante, piensa en otras cotas: «Si fuese directivo, no me conformaría, estaría buscando recursos para dar el siguiente paso».