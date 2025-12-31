Balonmano | División de Honor Plata
El OAR promete trabajar y medrar tras un 2025 "que firmaba con sangre"
Los ascensos del OAR y el 5 Coruña, los grandes hitos de 2025 | CRAT y Dominicos evitaron sendos descensos | Maristas, Zalaeta, Compañía y Culleredo se encomiendan a sus canteras
El Attica 21 Hotels OAR Coruña solo podrá mirar con añoranza a los éxitos cosechados en un 2025 para la historia del club de San Francisco Javier. «Ha sido mejor año de mi vida a nivel deportivo y profesional», resalta Nando González. Con el ansiado ascenso a División de Honor Plata en casa, en un pabellón abarrotado en el «todo salió a pedir de boca», la afición coruñesa ya se hubiese contentado.
No obstante, el estreno en Plata tras casi dos décadas es inmejorable tras la primera vuelta: sextos en la tabla con 18 puntos, a dos de la fase de ascenso, a cuatro del ascenso directo y con diez de margen sobre el descenso. «En agosto lo hubiésemos firmado con sangre», celebra Nando. Con el «trabajo y el crecimiento» del club y la plantilla, mira con optimismo y compromiso al nuevo año. «El propósito es alcanzar la permanencia cuanto antes. El 31 de mayo, que la liga nos ponga donde nos corresponda», concluye.
