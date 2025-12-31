Resistir y competir, el propósito del Zalaeta tras "un año satisfactorio"

«Ha sido un año satisfactorio», resume Jorge Barrero, entrenador del Zalaeta, el 2025 de su equipo en la Superliga 2 Femenina. No pudo meterse en la fase de ascenso la pasada temporada y se ven líderes «de la otra liga» en esta, pero la resistencia y la competitividad del proyecto es indudable. «El curso pasado fuimos las mejores entre los equipos con nuestro potencial. Este, a nivel ofensivo, ya sabíamos que íbamos a perder a Inés Losada, que se iba a Colorado (Estados Unidos)», explica Barrero.

Aun con su marcha, el objetivo fue mantener un bloque estable que, a pesar de las dificultades y sumar a jugadoras novatas en la categoría, ha obtenido resultados en la zona media-alta de la tabla. «Cada año va a ser más complicado competir porque aumenta el nivel económico de los clubes», advierte el técnico, que sigue confiando en su núcleo de jugadoras locales para abanderar al voleibol coruñés.