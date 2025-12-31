Voleibol | Superliga 2 Femenina
Resistir y competir, el propósito del Zalaeta tras "un año satisfactorio"
El equipo coruñés cierra un año de estabilidad aupado por las jugadoras locales
«Ha sido un año satisfactorio», resume Jorge Barrero, entrenador del Zalaeta, el 2025 de su equipo en la Superliga 2 Femenina. No pudo meterse en la fase de ascenso la pasada temporada y se ven líderes «de la otra liga» en esta, pero la resistencia y la competitividad del proyecto es indudable. «El curso pasado fuimos las mejores entre los equipos con nuestro potencial. Este, a nivel ofensivo, ya sabíamos que íbamos a perder a Inés Losada, que se iba a Colorado (Estados Unidos)», explica Barrero.
Aun con su marcha, el objetivo fue mantener un bloque estable que, a pesar de las dificultades y sumar a jugadoras novatas en la categoría, ha obtenido resultados en la zona media-alta de la tabla. «Cada año va a ser más complicado competir porque aumenta el nivel económico de los clubes», advierte el técnico, que sigue confiando en su núcleo de jugadoras locales para abanderar al voleibol coruñés.
- Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB
- La media maratón de A Coruña ya tiene recorrido de una edición en la que estrenará una nueva meta
- El Leyma Coruña acaricia los dobles dígitos
- Leyma-Obradoiro: una rivalidad que nace en las alturas
- Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood
- 82-75 | El Leyma tiene mandíbula de campeón
- 103-99 | El Obradoiro se queda la cabellera del Leyma
- El OAR solicita el aplazamiento de dos encuentros por la ausencia de Mijuskovic