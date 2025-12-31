Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos precios de la AP-9Presupuestos A Coruña 2026Tarifas del bus urbanoSorteo Deportivo - CádizSorteo Leyma Coruña - Grupo Alega Cantabria
instagramlinkedin

Voleibol | Superliga 2 Femenina

Resistir y competir, el propósito del Zalaeta tras "un año satisfactorio"

El equipo coruñés cierra un año de estabilidad aupado por las jugadoras locales

Las jugadoras del Zalaeta celebran un punto en el Barrio de las Flores.

Las jugadoras del Zalaeta celebran un punto en el Barrio de las Flores. / Iago Lopez

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

«Ha sido un año satisfactorio», resume Jorge Barrero, entrenador del Zalaeta, el 2025 de su equipo en la Superliga 2 Femenina. No pudo meterse en la fase de ascenso la pasada temporada y se ven líderes «de la otra liga» en esta, pero la resistencia y la competitividad del proyecto es indudable. «El curso pasado fuimos las mejores entre los equipos con nuestro potencial. Este, a nivel ofensivo, ya sabíamos que íbamos a perder a Inés Losada, que se iba a Colorado (Estados Unidos)», explica Barrero.

Aun con su marcha, el objetivo fue mantener un bloque estable que, a pesar de las dificultades y sumar a jugadoras novatas en la categoría, ha obtenido resultados en la zona media-alta de la tabla. «Cada año va a ser más complicado competir porque aumenta el nivel económico de los clubes», advierte el técnico, que sigue confiando en su núcleo de jugadoras locales para abanderar al voleibol coruñés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents