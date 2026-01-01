El 5 Coruña continúa «el buen camino» para asentarse en Segunda RFEF

El nombre de A Coruña volvió en este 2025 a lucir en categorías nacionales de fútbol sala. Lo hizo gracias a la hazaña del 5 Coruña, que firmó su ascenso a Segunda RFEF con un proyecto totalmente local. «Ascendimos siendo fieles a nosotros mismos. Somos un club de cantera con gente de la casa. La mayoría de la plantilla con la que competimos en Segunda B lleva en el club desde alevines», reivindica Toochy González, uno de los técnicos que ha visto debutar al conjunto rojillo a nivel nacional.

En la primera mitad de 2025 fueron «superiores al resto de Tercera» para labrarse su camino hacia el ascenso. Ahora, en Segunda RFEF, se enorgullece de llegar a 2026 «con 19 puntos y fuera de los puestos de descenso». «En 2026 queremos conseguir la salvación, vamos por buen camino», apremia Toochy. No obstante, el mayor logro del proyecto es ser «un espejo» en el que se vea reflejada la cantera del fútbol sala coruñés.