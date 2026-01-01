El CRAT "confía en el milagro" de la permanencia tras un 2025 irregular

El CRAT Rialta ha vivido los últimos doce meses enganchado al desfibrilador. Primero, evitó el descenso de la Liga Iberdrola sobre la bocina en el play out y ahora, tras rearmarse en verano, despide 2025 desde el fondo de la tabla, enfrascado en acertar con la tecla de las victorias. "No se puede negar que ha sido un año difícil, porque no nos gusta estar últimas ni querríamos luchar por salir del descenso, pero, si vemos las cosas con claridad, hemos tenido mala suerte", reconoce Pablo Artime, su entrenador. Las bajas y la inexperiencia de las jugadoras que completan las convocatorias han lastrado la competitividad del equipo: "Cuando recuperamos a las veteranas, hicimos grandes partidos".

En enero, el cuadro coruñés jugará dos finales por la salvación, ante el Sant Cugat y el Pozuelo en Elviña. "Confiamos en el milagro y en resolver nuestra situación en liga, sin sufrir en el play out", dice Artime.