«Crecer y tener ambición», el deseo de un Culleredo fiel a su cantera

Hace dos años, el Balonmán Culleredo todavía no habían ganado un partido en Primera Nacional. El año pasado, lograron salvarse con todas las de la ley. Y en este, celebrarán la entrada en 2025 mirando con ambición a la zona media-alta de la clasificación de Primera Nacional. «Hemos ganado compromiso de unos jugadores que, aunque son amateurs, se les exige seriedad en los entrenamientos», celebra Fernando Vázquez. El proyecto cullerdense se nutre en gran medida de su cantera, una de las mejores de Galicia. «Hace dos años teníamos a chavales de 16 años jugando en Nacional. Hay que tener paciencia y, ahora, con experiencia, están rindiendo a un gran nivel», explica.

Para el nuevo año no se conforman con la permanencia y piensa en «un futuro prometedor». «Hay que competir todos los partidos, como la victoria ante el Ingenio y la derrota en Lanzarote».