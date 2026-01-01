El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»

El Hockey Club Coruña abandona la OK Liga Iberdrola. Después de un año convulso y una renovación total con la intención de un futuro mejor, la entidad que preside Lucía Sanjurjo se aparta de la pista tras la renuncia de varias jugadoras a seguir defendiendo su camiseta. El motivo es económico, ya que las afectadas denuncian el impago de sus nóminas. «El club ha jugado con el dinero y el pan de muchas de nosotras. Desde que llegamos aquí, todo han sido promesas vacías que no han llegado a ningún lado», señala Rebeca González.

La asturiana se incorporó a la disciplina coruñesa este verano, pese a que la conclusión del curso anterior del HC fue agitada. «Conocía todo lo que se había hablado del club, entonces podría decirse que la situación no me sorprendió del todo», explica González, que aterrizó en el Palacio de los Deportes movida por motivos personales: «Tengo allí [en A Coruña] a mi pareja y estoy opositando, por eso me desplacé. Lo que no me explico es, si ya estaban en este tipo de situación, que hayan decidido continuar. Lo lógico hubiese sido acabar con el club la temporada pasada y nada de esto habría ocurrido. Desconozco sus motivos para continuar, pero ha sido innecesario».

El descontento de una parte de plantilla con la directiva, como si de un pesado déjà vu se tratase, viene de lejos, pero el grupo decidió dar un margen a la directiva para enmendar la situación y resolver los pagos. «Les dimos de plazo hasta el parón navideño para mejorar las cosas o, al menos, darnos alguna señal que nos hiciese pensar que esto podía cambiar, pero no hubo indicios de que fuese a ser así y cada jugadora empezó a tomar sus decisiones», explica Rebeca González. En el vestuario, eso sí, hubo múltiples puntos de vista a lo largo de estos meses. «Podría decirse que se dividió, entre comillas, porque se estaban dando situaciones en las que nosotras no deberíamos ser quienes tomásemos algunas decisiones y, aun así, hubo que hacerlo», apunta la jugadora de Gijón.

Al recibir la noticia de que varias integrantes del grupo se plantaban, el HC Coruña se vio obligado a presentar su renuncia oficial ante la Federación Española de Patinaje. «El equipo se quedaba sin jugadoras de pista para competir debido a la desastrosa gestión que se ha llevado a cabo. Había jugadoras que requerían de servicios que no se les facilitaban, faltaba material... Al final, no hubo más opción que retirar al club de la competición, con sus correspondientes consecuencias», señala una Rebeca González que, pese a todo, lamenta la situación porque las jugadoras querían «seguir compitiendo y acabar la temporada», siempre y cuando «se hubiesen dado otras situaciones».

El futuro de las integrantes del HC, tanto las que estaban de acuerdo en marcharse como las que no, queda en el aire. «Para poder fichar por otro equipo tienen que darnos la carta de libertad. Yo todavía estoy esperando la mía, junto con el importe de la deuda que tienen conmigo después de estos meses». El HC Coruña le facilitó a González un «documento de baja voluntaria», pero la asturiana asegura que no firmará nada hasta que la entidad solucione el déficit económico que tiene con ella.

Los problemas económicos y las discrepancias en la gestión y el «cumplimiento de las obligaciones» del club durante el presente curso no solo afectaron a la plantilla, sino que también fueron el eje de las dimisiones de los directivos Manuel Boutureira y Xavier Cantón, en septiembre y diciembre.