Los propósitos del hockey coruñés para 2026: cantera, confianza y ascensos

No faltan patines cada fin de semana en las pistas y los polideportivos coruñeses. El hockey es ya una parte indispensable del deporte en la ciudad y los equipos que abanderan a A Coruña en categoría nacional cierran el 2025 con la sensación de haber hecho los deberes. Quedan, no obstante, muchos objetivos que celebrar en un nuevo año, 2026, en el que no faltarán sticks.

El HC Coruña cierra un año de zozobra y cambio

El Hockey Club Coruña Femenino concluye un año de ruido a su alrededor tras vivir un cambio total en el proyecto, aunque, a nivel clasificatorio, no peligra su continuidad en la OK Liga Iberdrola. El club coruñés, formado en 2023 tras la desaparición del Liceo femenino, vio marchar a la mayoría de sus jugadoras la pasada temporada por desencuentros con el seno del proyecto. «No comparto de ninguna manera la forma de proceder de la directiva y del staff actual», explicó Ale Martín, una de las jugadoras, en su despedida.

Las jugadoras del HC Coruña. / Manu Boutureira

Anna Bulló fue la única jugadora que continuó en un vestuario que se renovó por completo con talento joven y de proximidad, además de alguna jugadora veterana como Rebe Fernández. Iniciará el 2026 fuera de la zona de descenso a la OK Plata Femenina. El HC Coruña no ha respondido a la petición de LA OPINIÓN de participar en este reportaje.

Dominicos, del infierno al cielo

El 2025 de Dominicos no ha sido apto para cardíacos. La entidad de la Ciudad Vieja logró la salvación en OK Plata in extremis en los primeros meses del año y, tras un cambio de ciclo en el que Pablo Togores asumió la manija del equipo, ha dado un paso adelante para cerrar diciembre compitiendo en la mitad alta de la tabla. «Acabamos muy contentos con los resultados y las sensaciones», indica el entrenador.

Un gol del Dominicos esta temporada. / Iago López

Para Togores, la principal diferencia entre la primera y la segunda mitad del año está en el acierto: «Esta temporada estamos refrendando el buen juego con resultados. Nos costó revertir la situación y limpiar la cabeza, pero hemos ganado en solidez y eso nos da mucha confianza».

El cuadro colegial afronta el nuevo año con «muchísima ilusión» y sin marcarse límites: «Estamos en una pelea en la que no solemos estar y queremos alargar la buena situación lo máximo posible».

Compañía saca músculo en OK Plata y la cantera

Compañía de María pretende que 2026 sea un año de consolidación. Después de un 2025 estelar, en el que el equipo sénior logró la permanencia de manera holgada en su regreso a la OK Plata, el filial compitió en OK Bronce y la cantera cosechó múltiples éxitos en Campeonatos de España, las perspectivas de los próximos doce meses son elevadas para el conjunto colegial. «La valoración de la primera parte del año es muy positiva, no podemos pedir más», señala Álex Canosa, entrenador del primer equipo.

Cancela y Buruaga, en un partido del Compañía de María. / Iago Lopez

«En la presente temporada, teníamos expectativas un poco mayores, pero con mantenernos igual que el curso pasado nos damos por satisfechos. Confío en que la segunda vuelta sea mejor y sigamos creciendo», asegura Canosa. La base seguirá siendo un valor seguro: «Intentaremos jugar buenas finales a cuatro y sectores para estar en los máximos Nacionales posibles».

El ascenso, la meta «cada vez más próxima» del Marineda

«El objetivo es el ascenso», declara con autoridad Nelson Obelleiro, el entrenador de un Marineda Hockey que nació hace apenas unos meses y que quiere pisar en 2026 la OK Liga Iberdrola. El conjunto verdiblanco se formó este verano con una buena parte de exjugadoras del HC Coruña y comenzó a competir en la OK Plata. «Estoy muy contento. Aunque yo sea nuevo, veo que todo el mundo va a una. Es un proyecto muy sólido, por eso va tan bien», explica el técnico.

Las jugadoras del Marineda celebran una victoria. / Marineda Hockey

Invicto hasta ahora en partido oficial, el equipo coruñés no oculta su condición de favorito para ascender al final de la temporada. Pero nada llegará sin esfuerzo. «Hay que mejorar cada semana. Muchos equipos se nos están cerrando atrás y ya tuvimos un par de partidos complicados fuera de casa», reconoce Obelleiro. No obstante, el Marineda mira al nuevo año con ilusión y ambición: «cada semana, el objetivo está más cerca, pero queda mucho trabajo».