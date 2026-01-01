El rascacielos de la Primera FEB que amenaza la pintura del Leyma Coruña

El Leyma Básquet Coruña se enfrenta al techo de la Primera FEB. Jiahao Yu, pívot chino del Grupo Alega Cantabria, desafiará este domingo (12.30 horas, Coliseum) la solidez defensiva naranja desde las alturas. Con 2,21 metros de envergadura, el jugador del cuadro que dirige Lolo Encinas se equipara en estatura a grandes nombres del panorama internacional, como Edy Tavares o Victor Wembanyama, y es el segundo pilar más alto de la competición nacional, solo por detrás de Jonas Paukstè (Zamora), que mide 2,24.

Jiahao Yu, que con 22 años ya ha sido internacional con la selección absoluta de China, se estrena esta temporada en el baloncesto profesional europeo. En su última campaña en la CBA (la máxima categoría china), Yu promedió 13,5 puntos, 7,8 rebotes y 23 de valoración. Formado fundamentalmente en su propio país, complementó su proceso de crecimiento en las canchas de Estados Unidos, donde cursó sus estudios de secundaria en Sierra Canyon (California) y participó en la NBA Academy Cup en el año 2017.

Este verano, Yu se incorporó a las filas del Bilbao Basket hasta 2028. El combinado vasco apostó por el internacional chino a largo plazo y, para empezar a rodarlo y facilitar su adaptación al baloncesto español, optó por una cesión en Torrelavega. De momento, en las filas del Alega promedia 7 puntos, 4,4 rebotes y 9,8 de valoración en 14 partidos disputados y es el pívot con más minutos sobre la pista, lo que indica la plena confianza de Encinas en sus prestaciones. Yu ha jugado 20:50 minutos de media, por delante del congoleño Garmine Kande (17:44) y el coruñés Carlos Taboada (4:09), sus compañeros de posición.

Potente en el físico y robusto en el juego interior, el pívot del equipo cántabro es una valiosa carta en el juego bajo el poste de Lolo Encinas, pese a que todavía no ha logrado mostrar su mejor versión. Aun así, Yu será un examen exigente para las torres del Leyma, cuya cima marcan Abdou Thiam (2,11) e Ilimane Diop (2,10).