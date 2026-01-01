La San Silvestre Coruña cierra el 2025 a todo color

A Coruña despidió 2025 entre zapatillas y disfraces. Contagiados por el ambiente festivo y la alegría propia de cada 31 de diciembre, casi 5.700 personas recorrieron el asfalto coruñés en la ya tradicional San Silvestre, el broche de oro a los eventos deportivos del año. Pablo Bocelo y Uxía Pérez fueron los atletas más rápidos en una cita en la que también participaron algunos de los rostros más reconocibles de la ciudad, como la presidenta de Inditex, Marta Ortega.

La mañana y el clima pusieron las primeras piedras a la jornada festiva. Los cielos claros y la temperatura, baja pero no demasiado como para apartar a la gente de las calles, incitaron a los participantes a dar lo mejor de sí en el cierre de telón de 2025. La creatividad y el color volvieron a ser, una edición más, el principal atractivo de un evento en el que cada corredor luce sus mejores galas durante todo el recorrido. A lo largo de los 7.500 metros de trayecto, con salida y meta en la zona de O Parrote y con gran protagonismo del paseo marítimo, los participantes tiñeron de alegría una carrera que mezcla de manera innata diversión y competitividad.

La prueba absoluta tuvo dos grandes nombres: Pablo Bocelo y Uxía Pérez. Habituales en las carreras populares de atletismo a lo largo del año, como el circuito Coruña Corre, ambos fueron los más veloces en las categorías masculina y femenina. Bocelo completó los siete kilómetros y medio en un tiempo de 23:07 minutos, seguido de Adrián Sancho en segunda posición (23:17) y David Pérez como tercero (23:18). En el apartado femenino, la primera en cruzar la línea de meta fue Uxía Pérez, que detuvo el crono en 25:47. Tras ella, completaron el podio Irene Lorenzo (26:07) y Lara Solsona (26:40).

Además de la competición de adultos, la San Silvestre ocupó la última mañana de 2025 con las pruebas de las categorías inferiores: Infantil A, Infantil B, Infantil C y Chupete. También hubo espacio para la marcha nórdica y las mascotas, con la cada vez más concurrida Cansilvestre. Como novedad, en esta edición se prolongó el evento al mar con una regata de vela, aunque la falta de viento complicó la navegación. Ganaron Federico Solórzano en clase Optimist, Jacobo Montero en ILCA y el dúo formado por Fernando del Castillo y Martín Seoane en 420.