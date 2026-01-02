Carlos Taboada: «Quería ir a una Universidad de Estados Unidos, pero aposté por Cantabria»

Esta temporada vive su primera experiencia en Primera FEB en Torrelavega. ¿Cómo le ha ido estos meses?

Bien, la verdad es que estoy muy motivado y agradecido con la oportunidad de jugar aquí este año. Es verdad que se nota el salto de categoría, porque el año pasado jugué en Segunda FEB [en las filas del Zornotza Saskibaloi, vinculado al Bilbao Basket], pero estoy adaptándome poco a poco a la exigencia y al nivel.

¿Cómo se forja su salida del Bilbao Basket y su fichaje por el Cantabria?

Mi agente me comentó que Lolo Encinas [entrenador] y David Mangas [director deportivo] estaban buscando un tercer un cinco para completar la plantilla y que habían pensado en mí. Tuve dudas al principio, porque tenía en mente la idea de irme a jugar a Estados Unidos vinculado a alguna universidad, pero eso al final no salió y, una vez descartada esa opción, ya no me pensé venir aquí.

Con 22 años y después de pasar por Culleredo, Obradoiro, Bilbao y Zornotza, ¿en qué punto de su carrera se encuentra?

Todavía me queda mucho por crecer, pero es verdad que cada temporada doy pasos hacia delante. Mi idea es ir mejorando poco a poco que, al fin y al cabo, es en lo que consiste esto. Quiero acabar jugando lo más alto que pueda, ojalá que en la ACB, y trabajo día a día para intentar llegar ahí.

Decía que Cantabria lo llama como tercer pívot, para complementar las prestaciones de Jiahao Yu y Garmine Kande. ¿Cómo es la convivencia con ellos?

Somos tres perfiles muy distintos, pero nos complementamos. Estamos mucho tiempo juntos, dentro y fuera de la pista, y nos lo pasamos bien, nos entendemos.

¿Qué puede esperar el Leyma del Cantabria este domingo?

Un equipo muy trabajador, sobre todo. Más que centrarnos en meter puntos todo el rato, damos prioridad a la defensa. Y, desde esa solidez, intentamos generar nuestro juego. Corremos, nos pegamos, peleamos y vamos al rebote, ahí es donde más destacamos.

¿Y al revés? ¿Qué esperan ustedes del conjunto coruñés?

Uf (se ríe). El Leyma es un equipazo, como todo el mundo sabe. Va a ser un partido muy complicado. Esperamos a un equipo que corre mucho, que juega a muchas posesiones y a muchos puntos. Tenemos que ser sólidos atrás e intentar ralentizar el ritmo del partido. Puede ser que la derrota ante Obradoiro les haya afectado o que sea nuestro momento de aprovechar su debilidad, no lo sé. Pero será bonito.

¿Qué supone para usted jugar en A Coruña? ¿Habrá muchas camisetas suyas en la grada?

Pues ojalá que sí, la verdad. Me hace mucha ilusión jugar en el Coliseum, volver a mi ciudad y saltar a la pista delante de mi gente. Mi familia y mis amigos estarán allí apoyándome, eso seguro. Después, ya veremos qué pasa. La verdad es que le deseo lo mejor al Leyma, menos este fin de semana y cuando nos visiten en Cantabria.

Como coruñés, ¿cómo ve desde la distancia el crecimiento que ha tenido el baloncesto en la ciudad?

Estoy muy orgulloso de que el deporte esté creciendo en A Coruña. La ciudad siempre ha sido mucho del Dépor, mucho de fútbol, pero con el Leyma en ACB el año pasado se ha notado el cambio. No tuve la oportunidad de vivirlo desde dentro, jugando, pero desde fuera me pone muy contento. A lo mejor algún día me toca de cerca, nunca se sabe (se ríe).

Comparte vestuario en Cantabria con Pablo Hernández, también gallego y exjugador naranja. ¿Cómo es su relación?

Muy buena, conectamos desde el primer día por ser gallegos. Es un chico formidable, majo y un currante. Estoy súper contento de poder trabajar y aprender con él.