Jornada de comunión entre el Leyma y su afición para abrir el año nuevo

El Leyma Básquet Coruña cura sus heridas al calor de su gente. Tras el tropiezo frente al Obradoiro, el primero en las 13 jornadas de Primera FEB, el club abrió las puertas del Coliseum a la Familia Naranja para reforzar el vínculo entre el vestuario y la grada en el comienzo de 2026. La afición respondió y aproxidamadamente 500 aficionados asistieron en directo a una sesión de entrenamiento marcada por el buen ambiente y la exigencia de Carles Marco con su plantilla.

«Cuanto más ganas, más cerca estás de perder», afirmaba el técnico catalán en una rueda de prensa hace un par de semanas. La derrota forma parte del deporte y el Leyma lo sabía, era consciente de que acabaría llegando, pero no por ello duelo menos, especialmente por darse en un derbi plagado de cuentas pendientes. Por ello, la reacción de la entidad coruñesa ha sido arropar a los jugadores con el aliento de su parroquia. El público presente en el Coliseum animó, jaleó y disfrutó de los entresijos cotidianos de un equipo que, por momentos, parece una máquina perfecta de hacer baloncesto.

Cuando la plantilla cerró su jornada, los más pequeños tomaron su relevo sobre la pista. Jugaron sobre el parqué como minutos antes habían hecho sus ídolos, acompañados y guiados por el staff del primer equipo, pendiente en todo momento de que no les faltase de nada y gozasen de la experiencia. Pero nadie quería marcharse de vacío de una mañana para el recuerdo. Así que, después de la ducha, los jugadores naranjas dedicaron su tiempo a firmar autógrafos, sacarse fotos y, sobre todo, hablar con sus seguidores más fieles, que les transmitieron ánimo, fuerza y confianza para regresar al camino de la victoria lo antes posible.

La primera prueba de fuego para saber si el Leyma deja en anécdota la derrota del Fontes do Sar o, de lo contrario, el resultado del derbi es un síntoma de preocupación será este mismo fin de semana ante el Grupo Alega Cantabria en el Coliseum (12.30 horas). «Necesitamos el apoyo de la gente, porque nos viene un rival muy difícil», aseguró Carles Marco ante la prensa. Y, sin hacerse de rogar, A Coruña ya ha empezado a responder. El aliento de ayer es el aperitivo de lo que está por venir en un encuentro que, casi en la víspera de la visita de los Reyes Magos, espera no deparar carbón a un Leyma Básquet Coruña que quiere recuperar su magia.