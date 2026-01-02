El Leyma se olvida del Obradoiro para «seguir a lo suyo» frente al Cantabria

El Leyma Básquet Coruña ya mira hacia delante. Después de sufrir la primera derrota del curso el pasado domingo frente al Obradoiro en el Fontes do Sar, el cuadro que dirige Carles Marco se enfoca en su próximo compromiso contra el Grupo Alega Cantabria (domingo, 12.30 horas) para recuperar la sonrisa y regresar a la senda del triunfo.

«Lo pasado pasado está. Los pequeños detalles en los partidos son importantísimos y, en este caso, nos penalizaron para no ponernos por delante. Cambiaría [de la derrota contra el Obra] el hecho de hacer las cosas un poco mejor en determinados momentos, pero no la idea de juego que tuvimos», reflexionó Marco sobre la derrota en Santiago. Para el técnico naranja, «perder nunca es positivo», pero considera que el equipo puede aprender del encuentro: «Nos tiene que servir para ver que debemos estar a tope los 40 minutos si queremos ganar a todo el mundo».

El resultado en el derbi «no sentó bien» en A Coruña, pero los jugadores han «entrenado duro y con una buena mentalidad» durante esta semana para sacar una victoria el próximo domingo en el Coliseum. «Venimos de un par de semanas con más frío de lo habitual, fechas señaladas en las que se está pensando en otras cosas, dejamos de entrenar… No son momentos en los que podamos estar exclusivamente centrados en nuestro trabajo, aunque deberíamos. Esta semana ya ha sido normal y tenemos ganas de resarcirnos y hacer mejor las cosas», indicó el entrenador naranja.

Carles Marco y su plantilla se han enfocado en preocuparse únicamente del presente. «Tenemos que intentar hacer nuestro camino y seguir a lo nuestro, no pensar en los rivales, en que equipo está mejor o cuál está peor», comentó. Para ello, sus pupilos reciben al Cantabria, un rival que definió como «difícil y peligroso» y que, además, cuenta con el pívot chino Jiahao Yu como una de sus principales armas. «Es un jugador de 2,21 metros, que no juega a nuestro ritmo, pero hace muy bien otras cosas y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados», destacó. Marco apuntó también al juego desde el perímetro, con Johnson y Powell: «Pueden hacernos daño en el bloqueo directo y en el uno contra uno».

El entrenador naranja apuntó que, para volver a vencer, el Leyma tendrá que «hacer muy bien las cosas» y que la escuadra que «imponga su filosofía» tendrá «más opciones» de llevarse el triunfo. «No sentimos la urgencia de ganar, pero queremos hacer un buen partido para volver de nuevo a la senda de la victoria. Trataremos de ser más consistentes y que todo el mundo aporte, mejorar las cosas que no hicimos bien la semana pasada», insistió el técnico. Para el compromiso frente al conjunto de Torrelavega, Marco espera a todos sus efectivos disponibles: «Joe Cremo no entrenó el miércoles, pero ya está bien, y Jacobo Díaz progresa adecuadamente. Espero que todo el mundo pueda participar el domingo».