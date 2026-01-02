Manuel Pablo confirma a Papa Samsou en el Fabril y mira al primer equipo
A Coruña
Manuel Pablo ya piensa en al primer duelo de 2026 que medirá al Fabril con el Valladolid Promesas, pero el mercado de fichajes y su apertura se cruzan en el día a día del filial. El técnico confirmó el fichaje de Papa Samsou, al que ve «con proyección para los próximos años», y admite que para contratar a un central y a un delantero dependen del primer equipo y de lo que ocurra con Samu Fernández Leonardo y Bil Nsongo.
