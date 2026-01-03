El Leyma quiere reescribir el guion de las victorias

Nuevo año, nuevo capítulo para el Leyma Básquet Coruña. El conjunto de Carles Marco estrena el 2026 con la visita del Grupo Alega Cantabria al Coliseum (12.30 horas, LaLiga+) y lo hace totalmente enfocado en el presente. «Lo pasado, pasado está», comentó el técnico naranja en sala de prensa. Categórico y rotundo, sin espacio para las posibles dudas tras la derrota en la pista del Obradoiro. El conjunto coruñés se mantiene en lo más alto de la Primera FEB, con una victoria de ventaja sobre los picheleiros, y quiere demostrar que lo ocurrido en Fontes do Sar fue un simple tropiezo, un error que hasta los más fuertes están autorizados a cometer de vez en cuando.

El Leyma no se vuelve loco. La derrota «no sentó bien» en el vestuario, como el propio entrenador reconoció, pero eso no implica que el pinchazo trastoque la hoja de ruta naranja. Al contrario. El equipo que cayó en Sar fue un equipo que compitió de inicio a fin fiel a sus ideas, aunque terminase besando la cruz de la moneda. «Cambiaría el hecho de hacer mejor las cosas en determinados momentos, pero no la idea de juego que tuvimos», señaló un Marco que lamentó los «pequeños detalles» que lastraron a sus pupilos ante el Obra, con la pérdida del rebote como aspecto clave.

Siete días después, la página de Santiago está arrancada y superada. Y el conjunto coruñés piensa en el ahora. Con el orgullo herido pero la ambición intacta, recibe a un Cantabria que quiere ahondar en la herida. El combinado que dirige Lolo Encinas marcha undécimo, con seis victorias en su casillero. Los números quizá parezcan precarios, pero la amenaza se eleva cuando se analizan. De esos seis duelos ganados, el primero se dio, precisamente, frente al Obradoiro en el Fontes do Sar. La escuadra de Torrelavega parece tener clara la receta para amargar el año nuevo al Coliseum. «Debemos ser sólidos atrás e intentar ralentizar el ritmo del partido», confesó Carlos Taboada, pívot coruñes del combinado cántabro, en una entrevista en LA OPINIÓN.

El principal recurso de Cantabria, sin embargo, está en la pintura. Ahí es donde aparece Jiahao Yu. El cinco chino, con 2,21 metros de altura, es el segundo jugador más alto de la liga y pondrá en jaque al cuadro coruñés bajo el aro. «No juega a nuestro ritmo, pero hace muy bien otras cosas y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados», advirtió Marco.

Yu no será el único en generar peligro al Leyma. Cerca de él, Samuel Rodríguez ejerce habitualmente como cuatro en el esquema de Encinas. El tinerfeño es segundo en el ranking cántabro de rebotes (54, uno menos que Yu) y tercero en el de anotadores con 107 puntos, por detrás de Jassel Pérez (136) y Reginald Johnson (194). Precisamente Johnson, timón y director de operaciones, y Pérez, efectivo y peligroso desde la larga distancia, se presentan como las mejores armas visitantes desde el perímetro, donde no dudan cuando les llega la ocasión de lanzar. Jahvaughn Powell o Pablo Hernández, exjugador naranja, también destacan en el juego exterior.

«El equipo que imponga su filosofía tendrá más opciones de ganar», resumió Marco para lo que se prevé como un choque de estilos sobre el parqué coruñés. El Leyma, agresivo, veloz y poderoso. Cantabria, más contenido y sacrificado. «Damos prioridad a la defensa sobre el ataque, corremos, nos pegamos, peleamos y vamos al rebote», resaltó Taboada. Un lobo con piel de cordero que tratará de asaltar el Coliseum para mantener al líder sobre la lona. El Leyma, en cambio, tiene ganas de «hacer mejor las cosas» para volver a escribir una victoria en la hoja en blanco que el nuevo año regala a la Familia Naranja.