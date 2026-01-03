El Liceo cierra la primera vuelta ante el Alcoi con los exámenes aprobados

Veintiún días han pasado desde que el Liceo rugiese por última vez sobre la pista. Tres largas semanas en las que la escuadra de Juan Copa tuvo tiempo de descansar, regenerarse y volver al trabajo con el gusanillo de la competición de nuevo en las venas. Este domingo, regresa a su hábitat natural a domicilio frente al Alcoi (12.15 horas, okliga.tv), en la jornada que cierra la primera vuelta de la OK Liga.

El cuadro verdiblanco viaja con la seguridad de haber hecho los deberes a tiempo. Pase lo que pase ante el combinado valenciano, el Liceo alcanzará el ecuador de la competición doméstica como mínimo, en la tercera posición. Podría incluso tener un comienzo de año mejor, en caso de lograr los tres puntos y que el Barça o el Igualada (primero y segundo) pinchasen ante el Rivas o el Voltregà. En cualquier caso, la escuadra colegial tiene asegurado ser cabeza de serie en la Copa del Rey.

Conquistar el Francisco Laporta no será sencillo. Como local, el Alcoi ha puntuado en todos los partidos salvo en el último, frente al Calafell (3-5). Del resto, dos triunfos y tres empates entre los que resalta el que consiguieron ante el Igualada (2-2), uno de los conjuntos más en forma del primer tramo de la OK Liga. El Liceo, atrevido como pocos ante los retos, tiene de su parte los precedentes más recientes. Desde el último ascenso del combinado levantino, en la temporada 2021-22, los verdiblancos triunfaron en tres de las cuatro ocasiones que jugaron allí. Cayeron la primera vez en un partido ajustado (4-3), pero a partir de ahí solo conocen la gloria. Tiraron de oficio en la campaña 2022-23 (0-2) y golearon en la 2023-24 (1-4). En su última visita, el curso pasado, triunfaron gracias a dos dobletes de Arnau Xaus y César Carballeira y, además, mantuvieron el cerrojo en su propia portería (0-4).

Para el compromiso, Juan Copa cuenta con todos sus efectivos disponibles, lo que ha obligado al staff a realizar un descarte. Después de rotar a Jacobo Copa en los últimos encuentros del mes de diciembre, el hombre que tendrá que ver el duelo por televisión es Tombita, aun tratando de coger el pulso del juego después de superar una grave lesión.

Nuevo año, mismo nivel

El hockey sobre patines, y el Liceo en concreto, no entienden de medias tintas. Por ello, y aunque son fechas en la que muchos deportes y equipos apuran sus vacaciones de invierno, el conjunto coruñés inaugura 2026 con el listón de la exigencia por las nubes. Después de medirse al Alcoi y cerrar el primer tramo de la OK Liga, apenas tendrá tiempo de pensar, pues el jueves 8 afronta un nuevo capítulo de WSE Champions. Será en Riazor, ante el Bassano (20.30 horas), en un choque vital para los intereses de los pupilos de Juan Copa en Europa. Tres días después, se desplaza a Maçanet para jugar frente al Shum (domingo 11). Un calendario que le obligará a exprimirse al máximo para cumplir sus propias expectativas.

Luto por Antón Cobián Varela, delegado y directivo en los 70

Los primeros días de enero no han deparado buenas noticias al Liceo. El club coruñés ha comenzado el año lamentando el fallecimiento de Antón Cobián Varela, directivo y delegado de la entidad en la década de 1970. 2025 ya fue negro para el club coruñés en este sentido. A lo largo de los últimos doce meses, perdió a varias figuras clave en su pasado, pilares fundamentales para construir y entender el Liceo actual.

En junio falleció Fernando Marcos, exentrenador colegial que ejerció en todas las categorías de la estructura del club. En el banquillo del primer equipo, fue mano derecha de Carlos Gil y apostó fuerte y de manera directa por Juan Copa, a quien él mismo dirigió en su etapa de jugador.

En agosto, la entidad lloró a Mario Agüero. El argentino, jugador de talla mundial, tuvo un rol decisivo en el crecimiento liceísta de los años 80. En solo dos campañas (entre 1981 y 1983) firmó 155 goles que ayudaron a levantar los primeros títulos colegiales de la historia: una Copa del Rey, una Copa CERS y una Liga.

Poco más de un mes después, en septiembre, la afición verdiblanca despidió a Fernando Galmán, mecánico del club durante 30 años. Por sus manos pasó el material de las grandes estrellas colegiales hasta su retirada en 2011.