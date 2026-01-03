La XIII Travesía por la ELA cita a 200 nadadores en O Parrote

El primer baño en el mar de A Coruña tiene tintes solidarios. Pese a ser enero y que las temperaturas no invitan a lanzarse al mar, más de 200 participantes se atreverán en la mañana de este domingo a participar en la XIII Travesía por el ELA en el entorno de O Parrote por una buena causa: mostrar la realidad de los enfermos de ELA y reunir dinero para cubrir gastos y fomentar la investigación de la enfermedad. Hay dos distancias disponibles: una corta (400 metros) y otra larga (1.000). La primera comenzará a las 12.00 horas y la segunda justo después, a partir de las 12.30, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan. Al terminar, habrá roscón de Reyes, chocolate caliente y otras sorpresas.

Como novedad, las inscripciones este año son presenciales en el propio lugar del evento, hasta el inicio de las competiciones. El precio de la participación es de 15 euros por persona, cantidad donada de manera íntegra a la Asociación Gallega de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AGAELA), que organiza el evento con la colaboración del Circuito Travesía Costa y el Club Hércules Termaria.

Para nadar en la prueba de 1.000 metros, la más exigente por distancia y dificultad, los requisitos son tener más de 15 años y participar con neopreno. En la de 400, el uso del traje no es obligatorio, pero sí recomendable, dado que la sensación térmica en el agua puede alcanzar niveles muy bajos.