3-5 | El Liceo resiste en los vaivenes

En el fuego y en el hielo. El Liceo resiste las acometidas del Alcoi, dos guiones de partido muy diferenciados y el ritmo de acelerador pisado de Barcelona e Igualada para estrenar 2026 con un triunfo terapéutico y necesario (3-5) y con su consolidación como alternativa de poder y aspirante al título. Acaba la primera vuelta tercero y quiere más. César Carballeira, arrollador con un triplete, tuvo que salir al rescate de un equipo que ya está listo para la Copa del Rey y para una cargada agenda de mes de enero en la que se jugará también la vida en la Champions League.

El duelo empezó con el Liceo sufriendo una especie de fuego amigo, porque Gonzalo Pérez, hermano del liceista Toni, adelantaba al Alcoi en el minuto tres después de rematar solo en el segundo palo un servicio de Franco Chescin. La reacción coruñesa fue casi inmediata: tres tantos en apenas cuatro minutos. Primero Carballeira, con un disparo cruzado arriba, y después Toni y Dava intercambiándose en el segundo y en el tercero tanto los cometidos de asistente y goleador. 1-3 y a respirar, aunque por poco tiempo, ya que antes del minuto 20 Manel Hernández estrechaba el tanteador al conseguirel segundo en el rechace de un penalti.

Tocaba remar y ahí estaban, como no, César y Dava. Uno como pasador y el otro como ejecutor. El cuarto gol con una media vuelta soberbia y el quinto con una pena máxima que no desaprovechó. Los dos de Carballeira. Por el medio de la defensa liceista y de esos dos tantos, se había colado Joan Pascual minutos antes para hacer el tercero local. Llegaba el descanso y el marcador, con un 3-5. Agotador.

Sin goles

La segunda parte fue otro mundo y en ese también el Liceo fue superior y tuvo la situación controlada, a pesar de que tampoco se podía relajar porque no estaba sentenciado y porque el Alcoi se había mostrado, hasta este domingo, muy fuerte en casa. No hubo ni goles. Los equipos racaneaban las faltas. Tocaba cerrojo y el Liceo pasó la llave de la portería y del triunfo.