A Coruña desafía al frío y al mar para visibilizar la ELA

Contra el frío, el mar. Eso pensaron los más de 200 intrépidos que en la mañana del domingo se lanzaron al agua en el entorno de O Parrote en la XIII Travesía por la ELA, pese a que el termómetro invitaba a salir a calle con el abrigo puesto. Claro que la valentía estuvo amparada por una buena causa: visibilizar la ELA y recaudar fondos para la inversión en investigación de la misma. En dos distancias, 400 y 1.000 metros, A Coruña volvió a responder a golpe de neopreno y brazadas solidarias.

El día amaneció soleado, pero gélido. Tanto que los nadadores mantuvieron las toallas y las chaquetas hasta el último momento antes de la salida. Muchos de ellos disfrazados, impregnados todavía del ambiente festivo; otros, con mensajes y nombres dibujados sobre la piel; y algunos un poco más sobrios, concentrados en dar lo mejor de sí mismos durante la travesía. El dato más positivo fue el de la participación femenina, que alcanzó el 35%.

Los primeros en probar el agua fueron los inscritos en la distancia corta, la de 400 metros. La bocina sonó sobre las 12.00 horas y el frío se esfumó, pese a que la temperatura del mar rondaba los 13 grados. Rubén Baldomar y Laura Canalda fueron los ganadores. Al término de la primera ronda, llegó la segunda a partir de las 12.30 horas. Los 1.000 metros, más exigentes y duros, obligaban a los participantes a competir con neopreno entre la nueva plataforma de O Parrote y el castillo de San Antón. De negro y con el gorro morado, cerraron la cita por todo lo alto, con las victorias de Xoel Cubeiro y Cristina Azanza, aunque el resultado deportivo fue lo menos importante.

Las integrantes del Bolboretas Coruña Dragon Boat acompañaron a los nadadores desde el agua con su embarcación y, al término de la acción deportiva, hubo chocolate caliente, roscón de Reyes y varias sorpresas que pusieron el broche de oro a una mañana de buen ambiente y espíritu solidario.

La Travesía por la ELA es ya una tradición del comienzo del año en A Coruña. Prueba de ello fueron los espectadores que siguieron la cita desde la orilla, con vítores y aplausos que llevaron en volandas a los participantes en el mar.

El evento fue organizado, como cada año, por el circuito Travesía Costa, el Club Hércules Termaria y la Asociación Gallega de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AGAELA).